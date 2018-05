Neutralizan hombre armado en un resort de golf de la Trump Organization

La policía de Florida disparó e hirió a un hombre armado que abrió fuego en el vestíbulo de un resort de golf, propiedad de Trump Organization cerca de Miami, y gritó arengas contra el presidente de Estados Unidos, informaron las autoridades el día de hoy.



"El sujeto entró, sacó la bandera de un asta en la parte trasera del complejo y la llevó al vestíbulo del hotel y la extendió sobre la recepción. Comenzó a gritar retorica anti Trump", dijo el director de la policía de Miami-Dade, Juan Pérez, en una conferencia de prensa.

(Le puede interesar: Autoridades de Texas reportan un nuevo tiroteo en escuela)



Perez indicó que el atacante, un residente de 42 años en Doral, disparó al techo del hotel, causando llamadas de emergencia a la policía. Se cree que "trató de comprometer a nuestros oficiales de policía (en) algún tipo de emboscada".



La policía respondió y abrió fuego contra el hombre, quien recibió "múltiples heridas en sus piernas del tiroteo", explicó Pérez. El sujeto "está en condición estable en uno de nuestros hospitales locales", agregó.



Un oficial resultó con una fractura en el brazo, "producto de una caída durante el enfrentamiento", indicó el jefe policial.

El alcalde de Doral, Juan Carlos Bermudez, dijo que ni los empleados ni los huéspedes del hotel resultaron heridos.

A huge thank you to the incredible men and women of the @DoralPolice Department and @MiamiDadePD. Every day they keep our community safe. We are very grateful to you!