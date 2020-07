Ni primera dama ni familia presidencial, una ciudadana más

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, llegó a Washington esta semana para una cita con Donald Trump. Un viaje polémico en plena pandemia y sin el acompañamiento de Beatriz Gutiérrez Müller, quien se niega a ser la “primera dama”. Las polémicas de la esposa de AMLO.

En algo tiene razón Beatriz Gutiérrez Müller: el cargo de primera dama no existe en la Constitución de México; tampoco en el organigrama de la oficina de Presidencia y por ser un cargo protocolario no tiene funciones específicas asignadas. Por eso ella se niega a actuar como tal. Odia que la llamen primera dama y se autodenomina una ciudadana más. Algo que la ha ubicado en el centro de la polémica desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder en julio de 2018.

El último alborotó que provocó fue su negativa de acompañar al presidente en su primer viaje oficial al extranjero. Una visita polémica, por haber sido agendada en plena pandemia de coronavirus, pero necesaria para México, según analistas. El miércoles 8 de julio, AMLO se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca; pero llegó solo... o bueno, casi, pues estaba con una comitiva de once empresarios y ministros. Beatriz Gutiérrez Müller brilló por su ausencia.

Días antes de la cita de López Obrador con Trump, “la compañera del presidente”, como ha pedido ser llamada, respondió en su cuenta de Twitter a quienes criticaron la decisión de marginarse del viaje a Washington: “Ya no hay familia presidencial. Ya no hay primera dama; ni siquiera, en mi caso, esposa que se pretenda postular para un cargo de elección popular. Soy ciudadana como el resto de los mexicanos. He ayudado, ayudo y ayudaré sin estarlo divulgando”, escribió.

¿Quién es la “compañera de AMLO”?

Desconocida para la mayoría de mexicanos hasta la campaña presidencial de 2018, Beatriz Gutiérrez Müller ha preferido estar alejada de la vida pública; desde que se casó con AMLO, en 2006, rara vez aparece en un acto político. Es periodista, literata, historiadora y compositora y tiene un doctorado en Teoría literaria, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene un hijo con el presidente, cuarto de él y primogénito de ella.

Beatriz Gutiérrez Müller ha sido también profesora y es autora de varios libros; conoció a AMLO cuando era jefe de gobierno de Ciudad de México (2005) y al siguiente año se casaron. En la actualidad es investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cocacyt).

Martí Batres Guadarrama, senador de Morena, publicó un artículo titulado “La primera dama”, en el diario El Financiero, en el que criticaba el rol en el que se había encerrado a las esposas de los presidentes. De Beatriz Gutiérrez dijo: “No es la extensión de su marido. No es la extensión del presidente. No es la extensión del servicio público. No es el rostro social del poder. Tiene su propia personalidad”.

Algo que ella dejó claro en la campaña presidencial: “Hay varias ideas, varios imaginarios que tienen que acabarse para la verdadera transformación de la vida pública de México (…) He venido a proponerles que pongamos fin a la idea de la ‘primera dama’, porque en México no queremos que haya mujeres de primera, ni de segunda. Y la idea que propongo proclamar aquí es la suma de todas nuestras actividades, la que da como resultado un mejor país, incluyente y justo”, afirmó Gutiérrez en un mitin de campaña de AMLO.

Las críticas se las ha ganado más que por su defensa de su independencia por comentarios hechos en su cuenta de Twitter. Beatriz Gutiérrez Müller no tiene problema en cazar debates con quienes le responden, algo que le critican los mexicanos.

López Obrador la defiende. En su última rueda de prensa antes de viajar a Washington y ante los comentarios por su negativa a unirse a la comitiva que vería a Trump, respondió:

“Ella no es primera dama, es una mujer independiente con criterio. Lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad, porque pues la han emprendido contra ella, desde luego contra mi hijo, entonces, es conmigo. Yo soy el que está conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que está a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso. Somos millones de mujeres, de hombres que estaban hartos de que una minoría se sintiera dueña del país, que México fuera el país de unos cuantos, que se humillara al pueblo, que se robaran el dinero del pueblo. Entonces vamos a seguir adelante”.

Pero los mexicanos no están conformes con esta respuesta y aunque aplauden la independencia de Gutiérrez Müller, le piden bajar la guardia y seguir con su trabajo silencioso, como ella misma calificó su papel. Cada semana, en promedio, la “compañera del presidente” es tendencia por sus peleas con otros usuarios: responde a los críticos de López Obrador; arremete contra los que hacen comentarios sobre su hijo; ataca a quienes dudan de su papel... Peleas que, al final, solo desgastan su figura y la lucha que, en nombre de la igualdad, proclama a los cuatro vientos.