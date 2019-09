"Ni su propio hermano confía en él", oposición sobre Boris Johnson en Reino Unido

- Redacción Internacional

Jo Johnson, de 47 años, ya había dimitido del gobierno de Theresa May en noviembre de 2018 por diferencias con su administración. AFP

El meollo del ‘brexit’ ha golpeado más fuerte a Boris Johnson de lo que él y toda su bancada había esperado cuando asumió el cargo de primer ministro de Reino Unido. Esta mañana, horas antes de que el líder conservador afronte una nueva batalla en el Parlamento, su hermano, Jo Johnson, anunció su renuncia al cargo de ministro de Universidades que ostentaba desde julio y a también a su puesto como diputado en la Cámara de los Comunes.

“En las últimas semanas, el estado dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional es una tensión irresoluble y el momento para que otros asuman mis funciones”, dijo en Twitter Jo Johnson.

Johnson, de 47 años, ya había dimitido del gobierno de Theresa May en noviembre de 2018 por diferencias con su administración. En esta ocasión, bajo la misma problemática, Johnson dice que “sería un terrible error” para el país y solicitaría organizar un segundo referéndum con la esperanza de revocar el Brexit. Los opositores al primer ministro aprovecharon la noticia para declarar que ni el hermano de Boris Johnson confía en él. ¿Quién es Boris Johnson? Acá le contamos.

“Boris Johnson representa una amenaza tal que incluso su propio hermano no confía en él. Hemos tenido cuatro ministros de educación superior en dos años, solo la última señal del caos que los conservadores han causado a la educación y la amenaza que representa un desastroso Brexit sin trato para nuestros colegios y universidades. Necesitamos elecciones generales tan pronto como no se llegue a un acuerdo, para que un gobierno laborista pueda transformar nuestro sistema educativo y nuestra sociedad para que trabajen para muchos, no solo para unos pocos privilegiados”, confesó la secretaria de educación, Ángela Rayner.

Pero esta no es la primera vez que las tensiones sobre la salida británica de la Unión Europea se hacen sentir en la familia Johnson. La hermana del primer ministro, la periodista Rachel Johnson, quien se presentó como candidata del partido proeuropeo Change UK en las elecciones a la Eurocámara del pasado mayo y perdió en las urnas, asegura que el brexit es un tema tan polémico que en su casa no se habla de él. La familia Johnson evitan hablar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, especialmente en las comidas.

Rachel Johnson, había apoyado a los centristas Liberaldemócratas para defender con ellos la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, mientras que su hermano Boris se iba formando como una de las grandes figuras de la campaña que apoyaban la salida de la comunidad europea antes del referéndum de 2016. En julio, Boris Johnson sucedió a la entonces primera ministra Theresa May, de quien se convirtió en gran rival por considerar que la líder negociaba un divorcio demasiado suave con Bruselas. Vea también: Un brexit a toda costa

El padre de esta familia de seis hijos, Stanley Johnson, de 79 años, estuvo en la Comisión Europea entre 1973 y 1979 y fue eurodiputado por el Partido Conservador británico hasta 1984. Durante esos años, los hermanos Johnson estudiaron en la Escuela Europea de Bruselas. Stanley Johnson votó contra el Brexit en el referéndum de 2016, pero un año después se declaró a favor de abandonar la Unión Europea aludiendo en parte a la actitud del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Johnson enfrentará este jueves un nuevo pulso en el Parlamento en el que pedirá un adelanto de las elecciones generales para salir del bloqueo que tiene el brexit, luego de que el legislativo le obligó a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit si no logra un acuerdo.

“Johnson hablará hoy directamente al público, exponiendo la elección vital a la que se enfrenta a nuestro país”, anunció su portavoz.

La oposición, que ha manifestado estar de acuerdo con convocar nuevas elecciones, espera poder retrasar los comicios para sacar ventaja, dado que Johnson debería presentarse habiendo incumplido su gran promesa: no pedir más aplazamientos y sacar al Reino Unido de la Unión Europea a toda costa.

El primer ministro defiende que es posible alcanzar un nuevo acuerdo con los 27 antes de finales de octubre, pero estos se declaran pesimistas y aseguran que el negociador británico David Frost no presentó nuevas propuestas.

“No hay operaciones reales en Bruselas, un peso de la puerta de la UE sigue abierta. Está claro que la estrategia de Johnson está diseñada para empujar al Reino Unido al borde del abismo de un Brexit sin acuerdo”, dijo el eurodiputado ecologista Philippe Lamberts tras una reunión el miércoles con el negociador jefe europeo Michel Barnier.

Lanzando aparentemente la campaña electoral, el ministro de Finanzas, Sajid Javid, defendió el ambicioso presupuesto presentado la víspera, que determinó un aumento de 13.800 millones de libras en el gasto público, especialmente en educación y sanidad, los grandes temas defendidos por la oposición laborista.

“Se centra en las preocupaciones de la gente”, se planteó en una entrevista con la BBC.

