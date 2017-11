Nicolás Maduro: "El default nunca llegará a Venezuela"

Agencia Afp

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que su país "nunca" se declarará en default, al ratificar su llamado a una reunión el lunes en Caracas con tenedores de bonos para renegociar la deuda externa, de unos 150.000 millones dólares.

"Han jugado a que Venezuela se declare en default. Nunca. El default nunca llegará a Venezuela. Venezuela siempre tendrá una estrategia clara y ahora nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda (...). Que estén claros todos los acreedores y agentes financieros", dijo Maduro en su programa de televisión semanal.

Maduro destacó negociaciones en marcha con sus aliados China y Rusia, a los que Venezuela adeuda 28.000 millones y 8.000 millones de dólares, respectivamente. El gobernante socialista aseveró que las conversaciones con China "marchan perfecto y van a seguir marchando de esa forma"; a la vez que ratificó, como anunció Moscú esta semana, un acuerdo con Rusia para reestructurar 3.000 millones de dólares de deuda.

No hizo referencia a una cuota que vencía el viernes por 81 millones de dólares en intereses de un bono de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) con vencimiento en 2027. Aún no hay reportes oficiales del pago.

Maduro acusó a las calificadoras de riesgo, que esta semana rebajaron la nota de la deuda venezolana, de formar parte de una "guerra financiera" impulsada por Estados Unidos. Washington impuso sanciones financieras a Venezuela, que prohíben a sus ciudadanos y empresas negociar nueva deuda emitida por el gobierno de Maduro y PDVSA.

"Recientemente pagamos 2.000 millones de dólares. Las llamadas casas de riesgo, que son casas políticas, politizadas, parcializadas contra Venezuela (…), cada vez que pagamos suben el riesgo país como parte de la guerra para hacernos más caro el crédito y hacernos imposible el refinanciamiento", aseguró Maduro.