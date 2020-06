Niños, niñas y pandemia: ¿Cómo están enfrentando la cuarentena y qué sigue?

Angélica Lagos Camargo

La pandemia de COVID-19 está causando grandes repercusiones en la población en general; sin embargo, los niños resultan los más afectados con la situación. El último informe de la ONG Save the Children y Unicef advierte que 86 millones de niños y niñas se sumarán a la pobreza; el crecimiento mayor se presentaría en Europa y Asia con un 44%; en América Latina y el Caribe sería del 22%. María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save the Children Colombia, explica cuáles son las dificultades más grandes de la infancia en nuestro país y la región durante la cuarentena y tras la pandemia de coronavirus.

¿Cómo era la situación de los niños antes de la pandemia?

El estado de la niñez en América Latina y, en especial para Colombia, alcanzaba grandes logros frente a los derechos de los niños: sistemas de protección reforzados, inclusión del tema en la agenda internacional, protocolos internacionales como aquellos que prohíben el reclutamiento de menores en conflicto armado. Como sociedad civil habíamos avanzado en la prohibición de abuso físico y humillante, la regulación de la edad mínima para contraer matrimonio, la disminución del trabajo infantil, entre otros. Con la implementación de los acuerdos de paz se incrementó en Colombia con más fuerza el reconocimiento de que les escuelas deben ser lugares seguros para niños y niñas y la mejor herramienta para construir país. En 2019 llegamos a un total de 121.000 participantes en varios departamentos colombianos y de manera indirecta a 1’600.000 niños, niñas y adolescentes.

¿Qué desigualdades evidenció la pandemia?

Si hablamos de Colombia, pues el coronavirus llegó a un país en donde todavía hay grandes brechas entre ricos y pobres, grandes inequidades. Entonces se evidencian los mismos problemas pero aumentados: falta de acceso al agua segura, alimentos, ingresos y por supuesto los niños y niñas resienten mucho la falta de su derecho a la educación, a la atención médica y al ingreso para sus familias.

¿Cuál es el problema que más afecta a los niños durante el encierro?

Dos que van de la mano: falta de acceso a la educación, y en Colombia se da porque siempre ha sido un reto llevar a educación de calidad a zonas afectadas por el conflicto armado, la violencia o zonas rurales; y lo siguiente son los temas de protección, porque la pandemia lo que hizo fue agudizar la violencia intrafamiliar, el castigo físico, los abusos; esa violencia que normalmente existe pero que bajo estados de estrés y alta necesidad se exagera y genera más casos y riesgos para la infancia.

¿Cómo está Colombia frente a otros países de la región en la pandemia en el tema infantil?

Frente a los derechos de los niños el hambre y la desnutrición van a causar grandes afectaciones psicológicas, sobre todo a la infancia más vulnerable. En América Latina los que están en mayor riesgo son los que viven en las regiones más afectadas por el coronavirus: Brasil tiene la segunda cifra de contagios más alta del mundo; América Latina en su totalidad superó los 50.000 muertos por el virus. La pandemia avanza rápidamente en México, Perú y Chile, y aunque Colombia tiene un número de casos importante, finalmente lo que hemos hecho es contener lo inevitable; se espera que el pico del virus llegue en agosto; sin embargo, el aislamiento y las medidas que hemos tomado han reducido las posibles muertes pero han aumentado las familias vulnerables, entre ellas, las migrantes de Venezuela.

¿Qué pasa con esos niños migrantes?

Hemos visto cerca de 55.000 personas regresando hacia Venezuela. Hay dos elementos importantes en esta población: aquellas familias que han perdido medios de vida y regresan a su país caminando, ellos pierden seres queridos en el camino porque atraviesan páramos y ahí se quedan muchos niños, que no llegarán en condiciones seguras a la frontera; la siguiente son temas de xenofobia, en muchas comunidades se considera que es el extranjero el que trae el virus y luego para aquellos que habían logrado llegar a albergues se encuentran con un hacinamiento en estos sitios que se llaman el “paga diario”. Ellos enfrentan a sus niños a muchos riesgos por no tener un entorno seguro.

Save the Children y Unicef advierten del riesgo del hambre y la desnutrición

La desnutrición es una enfermedad que afecta funciones orgánicas y psicosociales de quienes la padecen: disminuye su capacidad de respuesta para responder a enfermedades; Si un niño sufre de desnutrición durante una pandemia hará parte de esta población en riesgo; niños y niñas con hambre presentan fatiga, cansancio, pérdida de peso, y finalmente no crecen como deberían, están tristes no juegan y todo esto puede derivar en una anemia que afecta el desarrollo del cerebro y el desarrollo intelectual. En general un niño o niña sin fuerzas o energía no puede expresar lo que está sintiendo y si llora mucho, y los papás no saben manejar la situación, pueden terminar violentados por su entorno protector.

¿Cuáles son los problemas mentales que esa infancia en riesgo puede enfrentar?

Las medidas de cuarentena, cierre de escuelas, etc., alteraron las rutinas de los infantes, a esto se le suman las presiones que los papás les transmitimos a niños y niñas con el estrés que vivimos; esto mal manejado deriva en situaciones de maltrato y abuso doméstico, además de estrés emocional muy grande para ellos. Las poblaciones en extrema vulnerabilidad presentan mucha angustia y por esto es necesario documentar estos casos y abrir consultas telefónicas para poder reaccionar a favor de ellos y prestar la ayuda cuando aún es tiempo para poder hacerlo. Sin espacios de juego, momentos en los que se puedan expresar pues los niños no tendrán las herramientas necesarias para avanzar.

¿Aumentará el trabajo infantil tras la pandemia por la grave situación económica que se anticipa?

Ese es el temor, por eso las campañas: que retornen al colegio. Que la gente entienda que invertir en la educación de los niños es clave. Hay un fenómeno y es que los niños y niñas de zonas rurales comienzan a trabajar a los 10 años y en ciudad a los 12; esta situación de COVID-19 seguramente hará que muchos niños no puedan acceder a la educación de nuevo y deban ayudar a sus familias.

¿La educación virtual a cuántos niños llega?

Tenemos más de un millón de niños y niñas que no han podido acceder a la educación en la pandemia: hay excelentes programas que tiene el Ministerio de Educación (Profe en tu casa o programas radiales) pero todo esto se encuentra con la dificultad de la pobreza; no todos tienen celular, datos, televisión o radio… La educación virtual media porque tengas condiciones mínimas para acceder a ella y hay una gran brecha en la región para poder hacerlo; el Estado colombiano, sin embargo, ha hecho esfuerzos para hacerlo al igual que nosotros como sociedad civil. Hemos informado sobre la emergencia sanitaria a través de cuñas radiales, Save the Children también reparte radios en zonas para que los niños puedan recibir los mensajes; usamos carros con perifoneo, también material pedagógico impreso.

¿Cómo ayudar a los niños una vez termine esta crisis sanitaria?

Primero, hay que superar el momento de asistencia humanitaria donde la gente necesita agua, comida y lo básico para generar mayor inversión en términos de reducción de pobreza infantil; si se generan oportunidades de empleo se ayuda a esas familias y a los niños y niñas para que puedan acceder a la educación y la salud, principalmente.