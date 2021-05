No, el Burj Khalifa no puso la bandera de Colombia a favor del Paro Nacional

Fact check: aunque hay voces del exterior contra la represión en Colombia, no es cierto que el rascacielos, la Torre Eiffel y otros edificios hayan proyectado la bandera tricolor en apoyo al paro.

En redes sociales circulan imágenes del Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo ubicado en Dubái, y de otras estructuras en el mundo como la Torre Eiffel que proyectan la bandera colombiana en supuesto apoyo a las movilizaciones por el Paro Nacional. Esto no es cierto.

Aunque hay voces del exterior que han apoyado las manifestaciones en el país y que han rechazado la represión estatal y la violencia en las marchas, las imágenes de estos edificios corresponden a fechas pasadas o a montajes.

Esta imagen del Burj Khalifa, por ejemplo, corresponde a una imagen del rascacielos tomada el 20 de julio de 2020, cuando la torre se iluminó con los colores de la bandera colombiana en homenaje a los 210 años de la independencia de Colombia.

En esta otra imagen tomada supuestamente de un letrero en Toronto, observamos que hay un montaje.

En este video comprobamos que si bien hubo manifestaciones, las luces del letrero no estaban con los colores de la bandera colombiana.

Las publicaciones de este tipo han sido compartidas miles de veces en redes sociales para evidenciar la solidaridad del mundo con las víctimas de la violencia en el marco de las protestas. Hay otros casos, como el de una foto de la Torre Eiffel que corresponde a febrero de 2018, y otra del London Eye en la capital británica que corresponde a noviembre de 2016, cuando el expresidente Juan Manuel Santos visitó la ciudad.

Le recomendamos no compartir estas imágenes y corroborar la información antes de que se difundan datos descontextualizados o montajes en medio de la crisis.

Apoyo real

A Naciones Unidas, la Unión Europea, el Departamento de Estado y otras organizaciones que ya se pronunciaron en contra de los abusos policiales y los hechos de vandalismo en varias ciudades de Colombia, se suman otras voces que piden respetar la protesta y les piden a los manifestantes ejercer sus derechos, pero sin violencia.

El colombiano Juan González, director para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de EE. UU., aseguró en su cuentan de Twitter que “el derecho a la protesta pacífica es una libertad fundamental. La destrucción innecesaria no lo es. La violencia que pone en peligro vidas no lo es. Y la observancia adecuada de los estándares de uso de la fuerza NO es negociable”.

Otros colombianos en Estados Unidos también se pronunciaron. Jessica Ramos, la senadora estatal por Nueva York, de origen colombiano, aseguró en su cuenta de Twitter: “Despertar para ver graves violaciones de derechos humanos en Colombia, especialmente en Palmira y Cali, donde vive la familia de mi padre. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) está siendo acusado de matar al menos a 35 personas, 31 personas están desaparecidas, cientos detenidas y una mujer violada”.

Senadores de EE. UU. como Jim McGovern también mostraron su preocupación. “Estoy profundamente preocupado por la brutal respuesta de la Policía Nacional de Colombia (PNC) a las protestas pacíficas durante el fin de semana”.

Gregory Meeks, demócrata, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. En un mensaje en Twitter, Meeks expresa su preocupación por los hechos de violencia durante el paro nacional en Colombia y le pide al mandatario colombiano moderar la respuesta.

“Estoy muy preocupado por la brutal respuesta de la PNC y el ESMAD a las protestas en Colombia. Estoy particularmente alarmado por los acontecimientos en Cali y pido al presidente @IvanDuque reducir la violencia y dejar claro que el uso excesivo de la fuerza es imperdonable”.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la vulneración de derechos humanos en ciudades como Cali. “Expresamos nuestra solidaridad con aquellos que han perdido sus vidas, o han sido heridos, así como con sus familias”, manifestó.

Debido a las múltiples denuncias de presuntos abusos de autoridad y la decisión del presidente de llevar soldados a las calles en determinados lugares para apoyar a la policía, la Alta Comisionada solicitó actuar con apego a la ley y el principio de protección a los civiles. Asimismo, hizo un llamado a la calma.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

