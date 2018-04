“No hacemos diplomacia por Twitter”, dice vocero de Putin

Dmitry Peskov, secretario de prensa del líder ruso, Vladimir Putin, aseguró este miércoles que el gobierno del Kremlin no participa de la ‘diplomacia en Twitter’. Las declaraciones son una respuesta a los mensajes publicados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su cuenta en esta red social con relación a la crítica situación en Siria.

Trump, quien anunció el pasado martes que no asistirá a la Cumbre de las Américas en Perú para concentrarse en la situación en Siria, advirtió al gobierno ruso de una inminente acción militar, insinuando que los misiles “llegarán nuevos e inteligentes”. Además, criticó a los rusos por apoyar al presidente sirio, Bashar al-Assad, a quien señaló de ser un “animal que mata a su gente con gas y lo disfruta”.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!