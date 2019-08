“No nos cuidan, nos violan”: Las protestas de mujeres contra policías en Ciudad de México

- Redacción Internacional

Unas 300 mujeres, integrantes de organizaciones y colectivos feministas, protestaron este lunes para exigir castigo y la destitución de cuatro policías acusados de haber violado a una menor de 17 años, la semana anterior en la alcaldía de Azcapotzalco, norte de la Ciudad de México.

La marcha de las mujeres, llamada #NoNosCuidanNosViolan, inició frente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) y terminó en la Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) de la capital mexicana, en ambas paradas las manifestantes llevaron a cabo pintas afuera de las dependencias en rechazo a las agresiones de policías y derribaron una de las puertas.

Las inconformes exigieron a las autoridades que los cuatro presuntos responsables de la violación de la joven, el pasado 2 de agosto, sean destituidos. Además, pidieron justicia para otra chica, de 16 años, que denunció haber sido abusada en un baño del Museo Archivo de la Fotografía por un elemento de la policía bancaria, seis días después.

El titular de la SSC, Jesús Orta aseguró a medios que no va a proteger a ningún integrante de la policía capitalina "si ha cometido algún delito de índole sexual" al tiempo que garantizó la protección de "las mujeres y de todos los ciudadanos".

"Estamos del lado de su demanda, de que haya justicia, yo voy a garantizar eso desde esta institución y la consigna de la policía es que haya protección a la mujer y a toda la ciudadanía", añadió.

A la salida de Orta de la dependencia, las manifestantes le arrojaron escarcha de color rosado y se rehusaron a hablar con él. Afirmaron que se encontraban molestas por la filtración de la información personal de la joven que hicieron autoridades a medios, lo que provocó que ésta desistiera de su denuncia debido a la pérdida de confianza que le causó ese hecho.

Una de las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, criticó a la prensa por haber contribuido en la difusión de los datos personales de una de las víctimas y sostuvo que debe haber respeto para las víctimas.

El mal manejo de la prensa

"Ustedes (prensa) también son quienes violentan a la víctima, sí queremos que cubran, pero no queremos que nos sigan exhibiendo. Ustedes pueden mostrar respeto hacia esa mujer violentada", dijo a medios.

"Estamos en contra de la impunidad del caso en Azcapotzalco. Las familias nos sentimos molestos, con miedo y vulnerables porque la policía es la garante de nuestra seguridad y no está cumpliendo con su cometido y nos está violentando", dijo a efe Maribel Barbosa Velasco, del colectivo Constituyentes CDMX Feministas.

Más tarde, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los hechos ocurrido en la SSC y la PGJCDMX "no fue es una manifestación, sino una provocación".

"No vamos a caer en ninguna provocación, esto fue una provocación, querían que el gobierno usara métodos violentos y por ningún motivo vamos a caer, habrá carpetas de investigación y la PGJ resolverá", apuntó Sheinbaum.

La funcionaria señaló que "debido a la gravedad del caso" pidió la intervención y colaboración de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF).

Hasta el lugar llegaron mujeres con el rostro cubierto que en medio de su protesta pintaron el edificio de la policía capitalina: "La policía viola", "Cerdos" y "Violadores" fueron los mensajes que apuntaron en paredes y mobiliario de cristal.

Sobre la reacción de autoridades y prensa frente a los daños en las fachadas, Norma Andrade, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social le dijo a El País: “La autoridad va a decir ‘ves, son unas vándalas’, pero esas pintas mañana las quitan con una pintura blanca, pero el daño psicológico que sufrió esta niña no se le va a quitar en toda su vida. La autoridad y la justicia y el Gobierno le están fallando”.

La denuncia de la joven

La menor de 17 años aseguró que el pasado 3 de agosto, cerca de la 1:45 de la madrugada, regresaba de la fiesta en compañía de un amigo cuando se bajó de un taxi a sólo dos calles de su casa, en Azcapotzalco.

Tras caminar hasta la mitad de la calle, la adolescente observó que una patrulla se acercaba hacia ella, por lo que decidió timbrar en una casa cercana para aparentar que había llegado a la suya. Al no recibir respuesta, cuenta, los cuatro agentes de la Policía de Ciudad de México la subieron a la fuerza en una patrulla y la violaron.

Tras el suceso, la joven interpuso una denuncia en el Ministerio Público y la Fiscalía de delitos Sexuales pidió una relación de los agentes encargados de esa zona. Sin embargo, la procuradora de la ciudad, Ernestina Godoy, admitió que los oficiales no están imputados porque siguen a la espera de que la víctima identifique a los agresores. “No vamos a fabricar culpables. Si no hay una imputación no hay razón para que lo separen de sus cargos”, aseguró.

La violencia contra las mujeres en México alerta a las organizaciones de derechos humanos. Según ONU Mujeres, a diario son asesinadas nueve mujeres en el país.

*Con información de EFE