"No se preocupen" dicen los niños de la cueva de Tailandia

Thanaporn Promyamyai y Richard Sargent / AFP

"No se preocupen, papá, mamá". Desde un pequeño montículo de tierra rodeado de agua en el fondo de una cueva de Tailandia, en la que llevan dos semanas atrapados, los niños escribieron a sus padres cartas cargadas de emoción. (Leer: Muere un socorrista en la cueva de Tailandia tras ayudar a niños atrapados).



"Los quiero, papá, mamá y mi hermana. No hace falta que se preocupen por mí", escribe Pheeraphat, que firma con su apodo, ‘Night’.



"Papá y mamá te esperan para celebrar tu cumpleaños. Recupérate pronto. Sé que tú puedes hacerlo", le habían escrito sus padres. Su hijo, arquero del equipo "Jabalíes salvajes", cumplió bajo tierra, el 23 de junio, 16 años de edad.



"Estoy tan feliz de haber visto su carta, su letra", reaccionó Supaluk Sompiengjai, madre de Pheeraphat.



La marina tailandesa las publicó tras varios días sin difundir un video de los niños. (Le puede interesar: Las opciones para rescatar a los niños en Tailandia).



"¡Qué más da cuánto tiempo hay que esperar, mientras esté bien!", añade la madre de Pheeraphat, que vive en una pequeña aldea de la provincia de Mae Sai, en el norte de Tailandia, en la frontera con Birmania. Guarda la torta de cumpleaños en la nevera.



Ayudar en la tienda

"No se preocupen, papá y mamá. Hace dos semanas que me fui pero volveré para ayudarlos en la tienda", escribió Ekkarat firmando con su apodo, Bew. Sus padres tienen un negocio de ultramarinos. (Ver más: Imágenes del rescate de los niños).



Además de estos mensajes esperanzadores, los niños relatan las difíciles condiciones de vida en la cueva, donde duermen bajo mantas isotérmicas y comen raciones de supervivencia llevadas por los buzos, que tardan seis horas en llegar hasta ellos.



"Estoy bien, pero hace un poco de frío aquí. No se preocupen por mí. No olviden prepararme una fiesta de cumpleaños", dice otro niño, Duangphet, firmando con su apodo, ‘Dom’.



"Si salgo, por favor, llévenme a comer moo krata", un plato tailandés a base de cerdo y verduras, pide otro, Piphat, conocido como Nick.



El entrenador de fútbol escribió por su parte una carta de disculpas. "Gracias por todo el apoyo moral, pido perdón a todos los padres", dijo Ekkapol Chantawong, de 25 años. (Ver también: El emotivo mensaje de uno de los 33 de Chile a los atrapados en Tailandia).



"Mis queridas tía y abuela, estoy bien, no se preocupen mucho por mí. Cuídense", añade en una carta a sus seres queridos. "Te espero delante de la cueva", le había escrito su tía, Een.