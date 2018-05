“Nosotros hemos puesto los muertos”: las duras palabras de un estudiante al presidente de Nicaragua

-Redacción Internacional

Durante las jornadas de diálogo que se están realizando en Nicaragua para poner fin a las protestas y a la violencia que se viven hace un mes, un representante del movimiento estudiantil que se opone al gobierno le quitó la palabra al presidente Daniel Ortega para exigirle que detuviera la represión inmediatamente.

Con la Conferencia Episcopal de testigo y garante de las conversaciones, Lesther Alemán le dijo con voz firme al presidente: “Usted sabe lo que es el pueblo. ¿Dónde radica el poder? En el pueblo. Si aquí hubiese un ministro de gobernación lo denunciaríamos a él, pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, por ello le pedimos ahora mismo ordene el cese de esos ataques”.

Luego, agregó: "Esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado"

Además, se refirió a la esposa del mandatario, Rosario Murillo, y le aseguró que ella conocía muy bien el dolor de las madres por los hijos. Después volvió hacia Ortega: “Usted sabe el dolor que hemos vivido en 28 días. ¿Pueden dormirse todos tranquilos? Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos y somos estudiantes. ¿Por qué me salto la palabra suya? ¡Porque nosotros hemos puesto los muertos! ¡Nosotros hemos puesto los desaparecidos!”.

Alemán también hizo referencia a la dictadura de Anastasio Somoza, la cual fue derrotada por las fuerzas revolucionarias de las que hacía parte el actual mandatario: "Nosotros conocemos la historia. Pero usted en menos de un mes ha hecho cosas que nunca nos imaginamos y que muchos han sido defraudados por eso", añadió el estudiante.

Aludiendo a las preocupantes cifras que deja la ola de violencia que atraviesa Nicaragua, la cual deja más de 60 muertos, según algunas organizaciones, el estudiante señaló: "No podemos dialogar con un asesino, porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio y así será calificado".

Después de escuchar la contundente intervención de Alemán, Ortega respondió: "Violencia es la que se está ejerciendo en estos momentos, aterrorizando a las familias. Se asaltan negocios grandes, medianos, pequeños. Eso no lo hace un joven con conciencia, con valores. Cuando nosotros luchamos contra la tiranía somocista nunca asaltamos ni promovimos el asalto de negocios".

Luego, agregó: "Que me pasen ya la lista de cuántos desaparecidos y de cuántos presos políticos hay en este momento en Nicaragua. Que no se utilice la mentira. Que pasen la lista a los señores obispos de la Conferencia Episcopal y que ellos nos la trasladen y vamos a demostrarles que no hay un solo desaparecido y que no hay un solo preso. ¡Todos fueron liberados en su momento! La policía ha sido víctima de esta campaña".