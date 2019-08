Nueva versión en el caso de colombiana asesinada en México: Incifo dice que murió por un disparo

Un nuevo dictamen en el caso de Laura Cristina Ovalle, colombiana que fue encontrada sin vida en un apartamento en Ciudad de México, cambia sustancialmente la primera versión en torno a su muerte. El Instituto de Ciencias Forenses de México (Incifo), después de realizar una necropsia, declaró que la ibaguereña, de 31 años, murió por un disparo en la cabeza y no a causa de un golpe, como se había informado en un primer momento.

Ovalle Quintero fue encontrada sin vida el pasado martes en un apartamento de la capital mexicana en lo que parece ser un nuevo caso de feminicidio. Desde entonces, sus familiares y el gobierno colombiano les han pedido a las autoridades mexicanas que agilicen la investigación sobre la muerte de esta joven ibaguereña de 31 años. Le puede interesar: Colombiana es víctima de feminicidio en México, ¿qué se sabe hasta ahora?

El primer reporte de las autoridades indicaba que la mujer presentaba varias marcas de golpes en la cabeza, que pudieron ser la posible causa de muerte. El cuerpo de Ovalle Quintero fue hallado en el apartamento 45 del edificio Grand Tower, ubicado en la colonia Granada en la capital mexicana. La mujer estaba semidesnuda, según informó la prensa local, y estaba cubierta por una sábana. A su alrededor se encontraron manchas de sangre y marcas de huellas que son analizadas por las autoridades. Ninguno de los habitantes de la unidad residencial donde fue encontrada Ovalle ha manifestado cuáles serían las posibles causas del asesinato de la colombiana. Vea también: La ONU le pide a México tomar medidas urgentes para prevenir feminicidios

La Fiscalía de México también reveló que tras el examen de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la zona aledaña al homicidio se pudo identificar a un sujeto que sería responsable del crimen de Ovalle Quintero. La colombiana, nacida en Ibagué, había llegado en 2017 con el objetivo de buscar mejores opciones de vida para ella, su hija de 6 años y sus padres que viven actualmente en Medellín.

Otra de las revelaciones permitió conocer que Ovalle Quintero fue quien autorizó el ingreso del principal sospechoso de su asesinato, según informó la administración del edificio donde ocurrió el crimen. La colombiana, pretendía viajar a Medellín a visitar a su familia el mismo día en el que fue asesinada. Liliana Quintero, madre de la ibaguereña, les había insistido a las autoridades mexicanas en que la clave de la investigación era examinar las cámaras y el registro de llamadas que aparece en el teléfono de su hija. “Por favor, no dejen que este caso quede impune. No solamente la mía, tantas hijas que están por ahí perdidas y no sabemos dónde”, dijo Quintero a Imagen Noticias, medio mexicano.

La madre de Ovalle Quintero también le ha pedido al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que la ayude para que la muerte de su hija no quede en la impunidad.

“A pesar del dolor que nos embarga, pido respeto con los comentarios hacia mi sobrina (...) pido a Dios, que toque los corazones de los mexicanos, que quién sepa del homicida haga las denuncias respectivas. Que no pase a convertirse en una estadística más. No es un número más en la lista, es un ser humano que le arrebataron la vida”, escribió Óscar Fernando Quintero Mesa, tío de Ovalle Quintero, en la página “Los berracos somos más”, una asociación colombiana en México.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través del Consulado de Colombia en Ciudad de México, contactó a las autoridades mexicanas, específicamente a la Fiscalía General de la República del Gobierno Mexicano, para agilizar las labores del caso. A la fecha, comunicó Cancillería de Colombia, en la carpeta de investigación del asesinato de Ovalle Quintero se encuentra abierta la causa criminal y se han solicitado los resultados de la necropsia. El consulado de Colombia en México y la Cancillería de Colombia continuarán con la asistencia requerida por los allegados a la ibaguereña.

Tanto amigos como familiares de Ovalle Quintero esperan que las autoridades mexicanas agilicen la investigación y los mantengan al tanto de los detalles que vayan surgiendo en esta. La Procuraduría de México comunicó que, así como ya se tuvo conocimiento del caso se inició una carpeta de investigación para atender el proceso. Le recomendamos: El Metro de Ciudad de México: donde desaparecen y secuestran mujeres

En México, miles de mujeres han salido a protestar contra los abusos y agresiones que sufren a diario. El detonante fue el caso de una presunta violación por parte de un oficial a una joven de 17 años el pasado 3 de agosto tras salir de una fiesta en el sector de Azcapotzalco, en el norte de la capital.

Bajo el lema “#NoMeCuidanMeViolan”, por lo menos 2.000 manifestantes salieron a las calles el pasado fin de semana a reclamar justicia y cambio en el país.

"Me preocupa que las jóvenes no puedan ir a la escuela o regresar de una fiesta tranquilas porque alguien las viola porque se puede, porque no pasa nada, y mucho más cuando son las autoridades que deberían estar resguardándonos", dijo a AFP Melissa Ortiz, de 40 años, que asistió a la marcha.

Las manifestaciones han acabado en incidentes altamente criticados por una porción de la sociedad, lo que ha llevado a un nuevo debate en redes sobre si es más importante el daño a la propiedad pública que una violación. El presidente López Obrador ha tenido que salir a pronunciarse sobre las protestas, declarando que, si bien no piensa reprimirlas, espera un mejor comportamiento de quienes integran este movimiento. México es uno de los países con mayor tasa de feminicidios, por lo que los familiares de Ovalle Quintero temen que el caso de la colombiana sea otro de los que quedan en la impunidad en ese país.