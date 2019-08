Nuevo naufragio en el Mediterráneo podría dejar decenas de muertos

Varias decenas de personas están desaparecidas y se teme que hayan muerto al naufragar una barcaza en las costas de Libia con cerca de un centenar de migrantes, según informaron hoy el servicio de ayuda Alarm Phone y la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Libia.

"Hemos hablado con las autoridades libias a las 13.00 horas. Nos han dicho que han encontrado los restos del barco y detectado a unas 90 personas. Muchos se han ahogado. Aún no está claro cuántos han muerto y cuántos han sobrevivido", escribió en Twitter Alarm Phone a primera hora.

We spoke to the #Libyan authorities at 13h CEST. They told us they found the shipwreck & detected about 90 people. Many have drowned. It is still unclear, how many have died, and how many survived. These are your dead, #Europe - your deterrence policies kill. #FerriesnotFrontex