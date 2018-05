Nuevo tiroteo en Estados Unidos deja al menos ocho muertos

Un tiroteo fue reportado este viernes en una escuela secundaria en las afueras de Houston, sur de Estados Unidos, dijeron varias fuentes. Las autoridades confirmaron que hay al menos ocho muertos. Lo heridos están siendo trasladados al hospital.



"Esta mañana ocurrió un incidente en la escuela secundaria que involucró a un tirador activo. El distrito cerró el centro educativo", indicó el Distrito Escolar Independiente de Santa Fe en su sitio web.

Según medios locales, que citan un portavoz de la policía de Santa Fe, se trata de Santa Fe High School, ubicada en el condado de Galveston, Texas. Al registrar la zona, las autoridades informaron que encontraron cargas explosivas, cosa que corresponde que la versión de algunos testigos, los cuales escucharon explosiones al inicio del incidente.

A pesar de que no hay muchos detalles al respecto, los últimos reportes indican que hay un sospechoso detenido.

"Alguien entró con un rifle y comenzó a disparar, y esta chica resultó herida en la pierna", dijo una testigo identificada con el nombre Nikki, al canal local KTRK. Algunos testigos dijeron que los estudiantes habían abandonado el lugar en estado de pánico.



El padre de un estudiante, Richard Allen, dijo a KTRK que había llegado a la escuela poco después del tiroteo y que había visto a varias víctimas trasladadas en ambulancias. "Mi hijo dijo que alguien entró en el salón de arte y comenzó a disparar a muchos de los chicos", dijo Allen.



Un gran contingente de policías y agentes del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos acudió al campus de la escuela.

Imágenes de televisión mostraban estudiantes evacuados de la escuela en una única fila. Algunos fueron llevados a una tienda cercana, donde los padres estaban recogiendo a sus hijos, según KHOU TV.

Inmediatamente el presidente Trump reaccionó y advirtió, a través de su cuenta de Twitter, que los reportes tempranos no tenían buena cara.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!