Nuevo tiroteo en Texas, EE. UU., deja por lo menos cinco muertos y 21 heridos

El sábado fue otro día trágico para Estados Unidos. Un nuevo tiroteo en el estado de Texas cobró la vida de por lo menos, cinco personas. "Tenemos al menos 21 víctimas, 21 víctimas de disparos y al menos cinco muertos en este momento", dijo el portavoz de la policía de la pequeña ciudad de Odessa, en el oeste de Texas.

De acuerdo con los datos de medios de comunicación y la misma policía de Odessa, "un individuo (posiblemente 2) desplazándose por Odessa dispararon a personas al azar. En este momento hay múltiples víctimas de disparos", dijo la policía local en su página de Facebook tan pronto comenzó el terrible incidente.

El Departamento de Policía de Midland puso en su página de Facebook: “Creemos que hay dos atacantes en dos vehículos separados. Se cree que un sospechoso se encuentra en el Cinergy en Midland y el otro se cree que está manejando en el Loop 250 en Midland. Los dos vehículos en cuestión son: una pequeña camioneta Toyota dorada/blanca y una furgoneta postal de USPS. Manténgase alejado de estas áreas y quédese adentro”.

Sin embargo, al final del día, el jefe de la Policía de Odessa (Texas), Michael Gerke, dijo en una rueda de prensa televisada que el atacante disparó en esta localidad desde un vehículo contra sus víctimas.

Gerke señaló que el sospechoso es un hombre blanco de unos treinta años y descartó que haya un segundo atacante, como en principio habían informado las autoridades.

Agregó que por el momento se desconoce lo que motivó al sospechoso a llevar a cabo este ataque, aunque el suceso se desencadenó después de que la policía le diera el alto cuando se trasladaba en su vehículo.

Foto: AFP / ERNST VILLANUEVA. Una camioneta que resultó con varios impactos de bala en tiroteo de este sábado en Odessa, Texas.

Según Devin Sánchez, portavoz de la ciudad de Odessa, serían cerca de 21 heridos. Hay una persona confirmada muerta, confirmó. Sin embargo, la policía aumentó la cifra de muertos a cinco momentos después.

Tres agentes de la ley fueron alcanzados por las balas.

Hace cerca de un mes, en El Paso, Texas, se presentó otro tiroteo que dejó 27 muertos, la mayoría inmigrantes latinos.

El presidente de EE. UU. , Donald Trump fue informado sobre los acontecimientos. En su cuenta de Twitter resaltó el compromiso del FBI.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow.