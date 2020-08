La televisión pública sueca SVT afirmó en un comunicado que prohibió a su personal el uso de la aplicación china por entregar más información de la debida al gobierno chino.

La televisión pública sueca SVT ha prohibido a su personal utilizar la aplicación china de videos TikTok en sus teléfonos de trabajo por razones de seguridad, anunció el lunes el ente público, que sigue los pasos de la radio nacional SR. ”El departamento de seguridad informática de SVT estimó que la aplicación libra más informaciones al grupo chino ByteDance, propietario de la plataforma, de lo que se considera necesario”, explicó la cadena en un artículo publicado en su página web.

"SVT decidió que los empleados no pueden tener la aplicación TikTok en sus teléfonos de trabajo", añadió. El personal fue informado de la decisión por email.

A principios de mes, la radio pública SR había adoptado la misma decisión. La red social “no cumple con los requisitos de seguridad que tenemos en nuestras herramientas de trabajo, como los teléfonos”, declaró el lunes el portavoz de SR, Claes Bertilson, a la AFP. TikTok cuenta con alrededor de mil millones de usuarios, en su mayoría adolescentes que realizan y comparten videos cortos, sobre todo de música o de humor.

Ver más: En Tik Tok no hay espacio para la política

Pero la aplicación ha pasado a estar en el centro de las tensiones geopolíticas. A finales de junio, India anunció que prohibía 59 aplicaciones chinas, entre ellas TikTok, a raíz un auge del sentimiento antichino tras un enfrentamiento entre los ejércitos de ambos países en la frontera Himalaya.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump acusa desde hace meses a la plataforma de desviar datos de usuarios estadounidenses en beneficio de Pekín.

Trump firmó un decreto que prohíbe al propietario de TikTok, ByteDance, cualquier transacción con un socio estadounidense. Un nuevo decreto firmado el viernes obliga formalmente a la compañía china a separarse de TikTok. China criticó el lunes a Washington por hacer uso de lo que llamó “diplomacia digital de las cañoneras”.

¿Cuál es el éxito de la aplicación?

Para Zoe Schiffer, reportera tecnológica del portal The Verge, el éxito de la plataforma consiste en dos puntos: “Primero, obviamente, es magistral usar el aprendizaje automático para predecir las preferencias de las personas y mostrarles contenido que los mantendrá mirando a la pantalla. En segundo lugar, llegó en un momento en que la gente comenzaba a cansarse de esta estética de Instagram excesivamente puesta en escena. “TikTok” es más caprichoso y tonto: es ideal para una generación que quiere entretenerse y no está necesariamente interesada en posar con un atuendo perfecto frente a un monumento nacional”, aseguró hace unos meses a El Espectador.

Sin embargo, también llegó un público que quería compartir videos no tan divertidos. En pocos meses, la aplicación comenzó a recibir denuncias de ciberacoso, por lo que sus representantes tuvieron que pulir el algoritmo para evitar que siguieran ocurriendo esos incidentes.

Ver más: Caen descargas de usuarios mundiales de la apliación china Tik Tok

Ahora el gran dilema con el que debe lidiar la aplicación es la intromisión de la política. De hecho, desde el año pasado el Comando de Reclutamiento del Ejército de EE. UU. decidió comenzar a usarla como parte de su nueva estrategia de reclutamiento. “A mis reclutadores les resulta extremadamente útil, cuando se trata de armar videos cortos, promover el mensaje de reclutamiento del Ejército, asociándose con la música”, declaró Frank Muth, jefe del Comando de Reclutamiento del Ejército de Estados Unidos al portal Military.com.

La declaración no cayó nada bien en el gobierno estadounidense porque, al ser una aplicación proveniente de China, se incrusta en el ajedrez de la guerra política y económica entre las dos potencias mundiales. El senador demócrata Chuck Schummer aseguró, “si bien reconozco que el ejército debe adaptar sus técnicas de reclutamiento para atraer a los jóvenes estadounidenses a servir, les instó a evaluar los posibles riesgos de seguridad nacional que plantean las empresas tecnológicas de propiedad de China antes de elegir utilizar ciertas plataformas”.

Así, paralelo al crecimiento del número de usuarios, parece que estuviera la desconfianza que hay sobre la independencia de los desarrolladores y los moderadores de “Tik Tok”. Para nadie son un secreto las duras políticas de internet que maneja el gobierno chino, y algunos afirman que posiblemente las medidas de censura que se han tomado han sido inevitables: “Si estamos hablando de una empresa con sede en China, diría que es imposible que no se vean influenciados por el gobierno. No importa la intención de la persona que crea la empresa. Se trata de cómo funciona el sistema”, aseguró a The Verge Hoffman.