Nuevos chats filtrados ponen en jaque al presidente de Paraguay por pacto con Brasil

- EFE

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, estaba desde el principio al tanto de las negociaciones sobre el acuerdo energético con Brasil, que le causó una crisis a su Gobierno y lo puso al borde de un juicio político, según unos chats que publica este martes el diario ABC Color.

El diario da a conocer varias capturas de pantalla de Whatsapp de conversaciones entre Abdo Benítez y Pedro Ferreira, quien a finales de julio renunció al frente de la Administración Nacional de Energía (ANDE) y con ello divulgó la existencia del documento.

El acta, que se firmó dos meses antes en Brasilia, establecía un cronograma de compra de energía a la represa de Itaipú, compartida por Paraguay y Brasil. El documento finalmente fue cancelado la semana pasada por ambos Gobiernos.

En los documentos, en los que aparece oculta las fechas de las conversaciones, Ferreira advierte al mandatario de que "cuando esto reviente" serán ellos quienes tendrán que dar la cara.

En otra conversación, con horarios distintos, Abdo Benítez le insta a Ferreira a "apurar la solución" porque es necesario "mover la economía".

"Itaipú es una herramienta. No se puede ganar todo en una negociación", dicen los supuestos mensajes de Abdo Benítez a Ferreira.

En otra captura, Ferreira le advierte de que no puede firmar algo perjudicial para el país y, también, para el propio presidente.

No obstante, el diario señala en su publicación que las conversaciones no están completas y que puede que "solo reflejen una parte del proceso". De hecho, en las conversaciones publicadas no aparecen las fechas en las que están ordenadas y los horarios de los mensajes son diversos.

Tras la difusión de estos pantallazos, este mismo martes el presidente Abdo Benítez dio declaraciones a varios medios en las que insistió en que él no estaba al tanto del acuerdo "punto por punto", sino que delegó en los técnicos de la Cancillería.

"Yo estaba cumpliendo simplemente mi rol como presidente de la República haciendo la función política (...) poder concretizar y lo hacía de buena fe siguiendo las recomendaciones de Cancillería. Yo no hago un análisis técnico", recalcó en una entrevista con Radio Monumental.

La firma de esta acta puso contra las cuerdas al Gobierno, sobre el que se cernió la amenaza de juicio político, con los sectores de la oposición acusando al Ejecutivo de "traición a la patria" y de entregar a Brasil la soberanía del país.

El Partido Liberal, el mayor de la oposición, tiene previsto tramitar hoy martes una petición de juicio político contra Abdo Benítez y contra el vicepresidente, Hugo Velázquez, en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la iniciativa cuenta con pocas posibilidades de pasar al Senado ante la mayoría de legisladores del gobernante Partido Colorado.

Una parte del Partido Colorado enfrentada al sector de Abdo Benítez había apoyado el juicio político, pero la semana pasada retiró ese respaldo ante la anulación formal de la polémica acta por los Gobiernos de Paraguay y Brasil.