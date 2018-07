"Nunca más vuelvas a amenazar a Estados Unidos": La advertencia de Trump a Irán

El presidente Donald Trump advirtió este domingo a Irán sobre consecuencias "que muy pocos han sufrido a lo largo de la historia" si amenaza a Estados Unidos.

"Nunca más vuelvas a amenazar a Estados Unidos nuevamente o sufrirás consecuencias que muy pocos han sufrido a lo largo de la historia", señaló el mandatario en su cuenta de Twitter en un mensaje directo al presidente iraní Hasan Rohani.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!