Madrid: El gobierno regional no ha anunciado nuevas medidas pese a alza de los casos de COVID-19. La Consejería de Salud recordó que se mantendran las normas generales existentes: toque de queda de las 23:00 hasta las 6:00 a.m. y la prohibición de reuniones en casa de no convivienetes. Sin embargo, debe tener en cuenta que a partir del lunes estarán aisladas ciertas Zonas Básicas de Salud.