Operativo de liberación de periodistas ecuatorianos está en marcha: ministro César Navas

El ministro ecuatoriano del Interior, César Navas, dijo este jueves en Quito (Ecuador) que el operativo de liberación de tres miembros de un equipo periodístico del diario El Comercio, secuestrados el pasado lunes en la frontera de Ecuador con Colombia, está aún en marcha. (Le podría interesar: Ecuador confirma secuestro de periodistas en frontera con Colombia)

"Cada paso que damos, lo damos en firme y sabemos lo que estamos haciendo", declaró el ministro antes de manifestar que este país está recibiendo apoyo en las gestiones de otras naciones para lograr la libertad del equipo periodístico, compuesto por dos periodistas y un conductor.

Navas se reunió este 28 de marzo con familiares de los secuestrados a los que puso en conocimiento de las trámites que se están realizando para conseguir la liberación del equipo periodístico. El ministro, de acuerdo con información de medios locales, dijo que los desaparecidos "están bien" y que "equipos especializados" están trabajando para liberarlos.

Al respecto, la vocera de las familias del equipo de prensa agradeció el apoyo y la solidaridad que han recibido en estos días de incertidumbre. “Queremos agradecer todos los mensajes, todas las llamadas y todas las muestras de solidaridad. Hemos recibido noticias que nos tranquilizan”, dijo.

La vocera agregó a medios nacionales que las tres familias permanecen unidas y que continúan esperando a que el equipo periodístico esté nuevamente con sus familias. “Estamos tranquilos, estamos fuertes y estamos confiando en que (el equipo periodístico) pronto regresen a sus casas sanos y salvos”, agregó. (Lea también: Periodistas ecuatorianos secuestrados no estarían en Colombia: ministro de Defensa)

“No permitiremos que se vulnere la seguridad”

El primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, presidió un consejo de seguridad en donde ratificó el respaldo a la Policía y a las Fuerzas Armadas de su país. “No descansaremos hasta liberar a los compañeros periodistas y solucionar el problema de raíz”, dijo.

La reunión, con carácter extraordinario debido a que la Asamblea está en receso, estuvo encabezada por la presidenta del legislativo, Elizabeht Cabezas, y en ella participaron los titulares de Defensa, Patricio Zambrano, e Interior, César Navas, y la canciller, María Fernanda Espinosa. Asimismo, los responsables de los aparatos de seguridad y legisladores que integran la Comisión de Relaciones Internacionales, entre otros.

Al inicio de la reunión, que fue a puerta cerrada, Cabezas señaló que "la Asamblea Nacional no ignora ni minimiza la gravedad de los hechos relacionados con la seguridad ciudadana y del Estado en la zona de frontera norte".



Hoy he presidido el Consejo de Seguridad y he ratificado el respaldo total a la @PoliciaEcuador y a las @FFAAECUADOR. No permitiremos que se vulnere la seguridad. No descansaremos hasta liberar a los compañeros periodistas y solucionar el problema de raíz. #UnidosPorLaSeguridad pic.twitter.com/5tzjYXFO6V