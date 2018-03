Oposición venezolana protesta en rechazo a elecciones de mayo

Agencia Afp

La oposición venezolana realizó este sábado pequeñas concentraciones en varias ciudades para rechazar las elecciones presidenciales del 20 de mayo, que considera fraudulentas, y aseguró que protestará hasta lograr "elecciones libres".

La jornada consistió en asambleas ciudadanas en las que se debatieron salidas a la grave crisis política y socieconómica, que ha obligado a miles de personas a abandonar el país en los últimos años.

"Las asambleas son una muestra de resistencia frente a un régimen que quiere negarnos los derechos. Debemos rescatar el derecho a elegir libremente y por eso luchamos por condiciones electorales", dijo a la AFP la diputada Delsa Solórzano.

Los mítines fueron convocados por el Frente Amplio Venezuela Libre, que integra a los partidos de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), disidentes el chavismo y organizaciones civiles.

"Venezuela dice no al fraude del 20 de mayo. Sí a verdaderas elecciones libres", escribieron en Twitter miembros de la agrupación sobre los comicios en los que el presidente Nicolás Maduro buscará ser reelegido hasta 2025.

En Caracas hubo modestas concentraciones, prácticamente las primeras desde las masivas protestas que exigían la salida de Maduro y dejaron unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.

Sin propuestas

En la plaza Bolívar del municipio capitalino de Chacao decenas de personas debatieron soluciones.

"¡Yo he defendido el voto toda mi vida! ¡Quiero que me digan qué vamos a hacer si no es votar!, gritó una mujer a los dirigentes políticos.

En las discusiones no se hicieron propuestas para conseguir las condiciones electorales que requieren.

Incluso en ciudades como San Cristóbal (este) la convocatoria no tuvo acogida.

Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López -preso en casa-, aclaró que aunque el Frente Amplio aún se está conformando, incrementará las "protestas pacíficas" hasta lograr elecciones justas.

Las presidenciales, que tradicionalmente se hacen en diciembre, fueron adelantadas por decisión de la oficialista Asamblea Constituyente en uso de sus plenos poderes.

Los comicios son rechazados por la MUD -afectada por divisiones y falta de liderazgo- y también por varios países, al considerar que no ofrecen garantías de transparencia.

Jubilado de 56 años, José Galeno, sostiene que el éxito del Frente Amplio depende de que se acaben las "divisiones en la oposición".

"La crisis no se aguanta, hay que retomar la calle", dijo a la AFP.

"Pequeña rendija"

Maduro se medirá con el ex gobernador opositor Henri Falcón, chavista disidente que se inscribió a contravía de la decisión de la MUD, y con otros tres aspirantes poco conocidos.

Falcón se reunió el pasado martes con representantes de Naciones Unidas en Nueva York para pedirle al organismo que envíe a Venezuela una misión de observación electoral.

A la cita asistió el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.

Existe la "posibilidad de que una comisión de evaluación de la ONU pudiera visitar nuestro país" para determinar "si existen las condiciones básicas" para una elección con garantías, aseguró Falcón.

Maduro confió este sábado en que la ONU acceda a que una misión "exploratoria entregue al mundo garantías".

"Aunque nos separan muchas cosas concordamos en que la democracia es la única vía", señaló el mandatario en Twitter.

Desde otra asamblea en el oeste de Caracas, el diputado Luis Florido afirmó que una veeduría de la ONU "pudiera ser una pequeña rendija" para que la oposición compita en las presidenciales, siempre que "el gobierno está dispuesto a aceptar sus recomendaciones".

"La ONU podría evaluar lo que ya todos sabemos: no hay condiciones justas", sostuvo.

La analista Colette Capriles declaró a la AFP que si se articulan la presión interna -con el Frente Amplio- y externa -con países y organismos que piden elecciones libres- podría alcanzarse condiciones que permitan la participación opositora en las presidenciales.