Oposición venezolana rechaza "paquetazo" económico de Maduro contra la crisis

- EFE

Representantes de varios partidos opositores rechazaron este sábado los ajustes económicos decretados por el Ejecutivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al considerar que se trata de un "paquetazo" que no ayudará al país a salir de la crisis sino que la agravará.



"Hoy nos alzamos en contra del paquetazo, el paquetazo de Maduro que a todas luces es un fracaso, que ya hoy se comienza a ver todas sus consecuencias", dijo el diputado Juan Andrés Mejía durante una concentración en el este de Caracas a la que acudió cerca de un centenar de personas.



El también coordinador del partido Voluntad Popular, fundado por el privado de libertad Leopoldo López, aseguró que desde el Frente Amplio, que agrupa organizaciones de todo tipo, organizarán congresos en los 23 estados del país "para llevar la propuesta unitaria de lucha en contra del paquetazo".



"La unidad es un requisito indispensable para salir de esta crisis (...) nuestra principal meta es presentarle al país una sola ruta, la certeza de que cuando el cambio llegue aquí va a haber un solo camino", dijo.



Mejía señaló que la inflación nacional, que según cálculos del Fondo Monetario Internacional cerrará el año en 1.000.000 %, "se empieza a comer" el aumento salarial decretado por el Ejecutivo que multiplicó por 35 el ingreso mínimo legal.



Además, el legislador remarcó que otras medidas del Gobierno como la fijación de precios, la devaluación de la moneda, el alza de impuestos, el aumento de las tarifas de transporte y los controles económicos en general no resolverán la profunda crisis que vive el país petrolero desde hace años.



"Vuelven a perseguir a la empresa privada (...) intentan por la vía de la fuerza a regular una economía", agregó en alusión a la advertencia que hizo el jefe de Estado de encarcelar a quienes no acaten las decisiones que ha tomado enmarcadas en su plan de "recuperación y prosperidad económica".



La coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) difundió a través de las redes sociales imágenes que daban cuenta de otras pequeñas protestas contra el "paquetazo" en los estados Zulia y Lara (oeste).