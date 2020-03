Otra más de Donald Trump: alaba tratamiento contra el COVID-19 que no ha sido aprobado

Donald Trump, quien históricamente ha tenido muy malas relaciones con la comunidad científica por sus opiniones, no se mide ni en tiempos de pandemia. Desde hace varios días el mandatario insiste en que hay una droga que va a servir en la lucha contra el coronavirus, pero sin ninguna evidencia.

Por eso miembros de la comunidad científica criticaronn al mandatario por crear expectativas en torno al tratamiento, lo cual podría provocar una escasez para los estadounidenses que lo necesiten para tratar enfermedades para las que ha sido aprobado. Se trata de la cloroquina, un antipalúdico que ha despertado esperanzas tras un ensayo con pacientes en un centro especializado en infecciones de Marsella (sur de Francia).

Por eso Trump está desatado promocionando la droga. Este lunes, Trump compartió el lunes en Twitter un artículo dedicado a un hombre de Florida, que asegura que la cloroquina le "salvó la vida".

A great early result from a drug that will start tomorrow in New York and other places! #COVIDー19 https://t.co/4F4Qk4WFtK