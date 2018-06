Pacientes con cáncer, destinados a morir por falta de medicamentos en Venezuela

-Redacción Internacional con información de EFE

Las muertes por cáncer aumentaron en un 15% el año pasado en Venezuela, debido a la creciente falta de medicamentos y condiciones para tratar la enfermedad.

De acuerdo con la ONG Sociedad Anticancerosa (SAV), en 2017 alrededor de 26.510 personas perdieron la vida por distintos tipos de cáncer. Esta cifra corresponde a un “pronóstico”, ya que no existen datos oficiales confiables en el país.

Las más de 26.000 personas fallecidas en 2017, equivale a que hubo 73 muertes por día o tres por hora. Asimismo, esta cifra es mayor a la capacidad que tiene el estadio Alfonso López en Bucaramanga, que cuenta con un aforo de 23.000 espectadores.

El informe también indica que la incidencia de la enfermedad disminuyó “ligeramente” en 2017 aunque paralelamente aumentó la mortalidad.

El director de la Coalición por la Defensa del Derecho a la Salud y a la Vida de las Personas en Venezuela (Codevida), Francisco Valencia, dijo que el aumento de la mortalidad se debe a "la ausencia prolongada" de tratamientos oncológicos, que en algunos casos supera los 9 meses. En tanto que la escasez de fármacos especializados, según registra Codevida, alcanza el 90 %. "Ser diagnosticado con cáncer hoy en día es una sentencia de muerte", añadió.

Según el Anuario de Mortalidad de 2017, el cáncer es la segunda causa de muerte en el país, después de las enfermedades cardiovasculares.

La Federación Farmacéutica Venezolana, (Fefarven), estima que ocho de cada diez medicamentos no están disponibles en las farmacias por la hiperinflación que afecta a la economía venezolana. También apunta que la escasez se ubica en un 90% en el caso de los fármacos de alto costo para enfermedades como el cáncer, el VIH y la hemofilia.

Esto se puede notar en las redes sociales de diferentes personalidades, principalmente en Instagram o Twitter, o hasta de personas del común, solicitando medicamentos o realizando crowfunding para poder pagar los altos costos de la salud en Venezuela.

Ante esta situación la oposición venezolana y diferentes ONG, como Codevida, insisten en abrir un canal humanitario para el ingreso de medicinas e insumos médicos al país, pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechaza la petición y aparte, el ministro de Salud, Luis López, niega que haya crisis humanitaria.

“En Venezuela no hay crisis humanitaria, lo que hay es un bloqueo financiero para la adquisición de medicamentos e insumos médicos”, dijo. Pese a este, solicitó ayuda a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para llevar medicamentos a Venezuela.

Los principales motivos de cáncer son para ambos sexos: el cáncer de colon, pulmón y estómago. En las mujeres el de mama y cuello uterino y en hombres el hígado y próstata. Este último es el más mortal, según el Centro de Estadística y Matemática Aplicada (Cesma).

El informe de la SAV precisa que la incidencia y la mortalidad por cáncer de mama, en el caso de las mujeres, y de próstata, en el de los hombres, registró un aumento durante el 2017.

Asimismo, la Asamblea Nacional (AN), dirigida por la oposición venezolana, aprobó un informe donde responsabiliza al gobierno de Maduro que, asegura, ha cobrado la vida de más de 2.000 personas con cáncer que no recibieron el tratamiento necesario.

“De cada diez pacientes con cáncer, ocho no tienen tratamiento. Están condenados a morir no por la enfermedad, sino porque no tienen las herramientas para combatir el cáncer”, dijo el diputado José Manuel Olivares.

Ante esta situación, varias han sido las protestas por falta de medicamentos que han ocurrido en los últimos años en Venezuela, debido al colapso de los sistemas sanitarios del país.

Las manifestaciones son realizadas por pacientes, médicos, enfermeras que aparte de pedir medicamentos e insumos, solicitan mejoras salariales.