Países de la Comunidad Andina no cerrarán sus fronteras a venezolanos

Colombia, Ecuador y Perú, países de la Comunidad Andina (CAN), acordaron hoy en Lima fortalecer su coordinación para "canalizar y aumentar" la cooperación internacional para atender el flujo migratorio masivo de ciudadanos venezolanos hacia sus territorios.

La solicitud fue parte de un comunicado emitido al final de un encuentro extraordinario del Comité Andino de Autoridades de Migración, en el que participaron representantes de los tres países y de Bolivia, que no suscribió el documento, que fue leído por el director general de la CAN, José Arróspide.

El representante de la CAN aseguró a Efe que Bolivia no firmó el documento porque no es un país que reciba un flujo migratorio numeroso de venezolanos, pero dijo que sus representantes participaron "muy activamente" en el encuentro.

Entre los acuerdos estuvo "fortalecer la coordinación" de los estados miembros en el marco del Consejo Andino de Asuntos Migratorios "para canalizar y aumentar la cooperación internacional que permita atender eficazmente esta crisis migratoria".

La medida planteó comprometer a las organizaciones de cooperación internacional "a fin de continuar brindando su apoyo de una manera coordinada y ordenada en la región andina en su conjunto".

Entre las instituciones mencionadas estuvo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Cruz Roja Internacional.

"Hemos conversado del tema de la ayuda internacional y la necesidad de que sea manejada de una manera eficiente", enfatizó al respecto el subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares de Perú, Enrique Bustamante, quien reiteró que los países de la CAN no van a cerrar sus fronteras al flujo migratorio venezolano.

Los países andinos también acordaron coordinar con la cooperación internacional, en particular con la OIM y el ACNUR, "para el financiamiento en el traslado y reasentamiento de los migrantes en estados no comunitarios".

"Los estados miembros de la CAN ratifican su compromiso de respeto de los derechos humanos de los migrantes, en especial de los ciudadanos venezolanos, en el marco de las convenciones internacionales, la normativa comunitaria y su normativa interna", remarcó el comunicado.

El encuentro se celebró en la sede limeña de la Comunidad Andina para dialogar sobre la armonización de la documentación exigida a los venezolanos, la activación de una plataforma de coordinación sobre acciones humanitarias y la implementación de medidas de prevención de riesgos epidemiológicos y sanitarios.

Colombia con un millón de inmigrantes y Perú con más 400.000, son los dos países que más venezolanos han recibido desde que comenzó un éxodo cuantificado por la ONU en 2,3 millones de personas que han abandonado Venezuela desde 2014 por la crisis económica y humanitaria que afronta ese país.