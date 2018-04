Panamá y Venezuela reestablecen relaciones y conexiones aéreas

redacción internacional

La crisis diplomática que enfrentó a Venezuela y Panamá por más de un mes llegó a su fin. Esta semana, los dos gobiernos iniciaron un proceso para normalizar sus relaciones diplomáticas, que incluye el restablecimiento de embajadores y la reconexión aérea.

"Hemos acordado el regreso de embajadores de Panamá y Venezuela (...) y retomar la conectividad aérea con todas las líneas a partir de mañana (viernes)", dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a periodistas tras dialogar telefónicamente con su homólogo panameño, Juan Carlos Varela.

El conflicto entre Panamá y Venezuela comenzó luego de que el gobierno de Juan Carlos Varela anunciara una serie de sanciones económicas en contra del país sudamericano. La crisis diplomática se desató luego de que en marzo Panamá incluyera a Maduro y a un grupo de funcionarios venezolanos en una lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales.

El gobierno de Maduro respondió suspendiendo las relaciones económicas por tres meses con un centenar de empresas panameñas, incluida Copa Airlines, la principal conexión aérea de Venezuela con América Latina en medio de una fuga masiva de aerolíneas por la crisis económica.

Un mes después de que iniciara la crisis, el mandatario venezolano indicó que las conversaciones con Varela se dieron gracias a la mediación del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, quien, entre otras cosas, también auspició el fallido diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana para resolver la crisis política interna.

"Quiero agradecer a Danilo Medina por su intermediación y por haber ayudado a pasar la página entre Panamá y Venezuela (...). Es una buena noticia, le doy las gracias al presidente Juan Carlos Varela, nosotros fuimos amigos como cancilleres y luego hemos tenido buena comunicación como presidentes", destacó.

Maduro informó además que se conformará una comisión presidida por los cancilleres de Venezuela, Jorge Arreaza, y de Panamá, Isabel De Saint Malo, para que elabore un informe que contribuya a "solucionar los problemas y asuntos pendientes" entre ambos países.

El gobierno panameño señaló por su parte en un comunicado que la decisión se tomó para "mantener relaciones bilaterales constructivas y no afectar el bienestar" ciudadano. No obstante, el gobierno de Varela se mantiene como uno de los 14 países que conforman el denominado "Grupo de Lima", que ha dicho que no reconocerá los resultados de las próximas elecciones venezolanas del 20 de mayo.

Para el internacionalista Mariano de Alba la decisión de Maduro de normalizar las relaciones con Panamá es apenas natural, pues busca "preservar las relaciones diplomáticas y comerciales ante el anuncio de un buen número de países de que no reconocerán" las presidenciales, lo que avizora un mayor aislamiento internacional.

Sin embargo, de Alba considera que esta decisión de ambos países beneficia más al gobierno de Maduro, pues aunque el Grupo de Lima no reconocerá los resultados de los comicios de mayo, "un escenario donde simplemente no haya reconocimiento pero no medidas concretas por parte de la comunidad internacional, es un escenario favorable para el gobierno venezolano".

Panamá no es el primer país que normaliza sus relaciones bilaterales con Venezuela en el último mes. El pasado 18 de abril el gobierno de Maduro y España anunciaron que se restituirían sus respectivos embajadores.