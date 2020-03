"¡A parir, a parir!": el mensaje de Maduro a las mujeres en Venezuela

redacción internacional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se adelantó a la celebración del Día de la Mujer y emitió un mensaje patriótico que causado gran polémica. El mandatario instó a las mujeres de su país a tener seis hijos por el bien de la “patria”

Maduro pronunció esa consigna en la presentación del Plan de Parto Humanizado, un sistema de cursos que el mandatario incluso ha propuesto transmitir por la televisión estatal y a través de las redes sociales. Durante el evento, el presidente Maduro habló con una de las mujeres que asistió, que se encontraba en estado de embarazo. La mujer le dijo al mandatario que estaba esperando a su sexto hijo, e inmediatamente el mandatario lo celebró diciéndole:

“Dios te bendiga por haberle dado a la patria seis muchachitos”. ¡A parir pues, a parir! ¡Todas las mujeres a tener seis hijos, todas, que crezca la patria!", arengó con entusiasmo Maduro.

#3Mar Nicolás Maduro invitó a las venezolanas "a parir. Todas las mujeres a tener 6 hijos para que crezca la patria". #TVV #TVVNoticias Vídeo: Cortesía. pic.twitter.com/v9s0x8GzI5 — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 4, 2020

En el cálculo oficial, el chavismo dice que en su país hay 10 millones de mujeres en edad fértil y anualmente más de 570.000 salen embarazadas.

"Proteger a la madre que da vida y preparar a la familia para brindar atención al niño y a la niña que acaba de nacer es una hermosa labor que dejaremos como legado amoroso para las generaciones futuras. Ese es el socialismo, el reino de la ternura, la igualdad y la felicidad", afirmó el mandatario venezolano.

No obstante, la situación de las futuras madres en Venezuela dista mucho de las estimaciones del gobierno. De acuerdo con las Naciones Unidas, miles de venezolanos continúan saliendo del país a diario, entre ellos muchas mujeres embarazadas que no pueden recibir atención prenatal apropiada y que no quieren poner en riesgo las vidas de sus hijos por nacer.

En años recientes, los hospitales de Venezuela han luchado con la escasez de suministros y personal, así como con los constantes cortes de electricidad. Entre 2015 y 2016, las tasas de mortalidad materna subieron en un 65 por ciento y la mortalidad infantil, después de los seis días de nacido, aumentó en un 53 por ciento, de acuerdo con datos gubernamentales.