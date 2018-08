Partido que gobierna en Zimbabue desde 1980 vuelve a ganar elecciones

El poder en Zimbabue sigue concetrado un único partido. "El Zanu-PF logró 110 escaños, de un total de 210 en la Asamblea Nacional, mientras que la fuerza opositora Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) consiguió 41 diputados", anunció la cadena de televisión pública ZBC con base en los resultados de la comisión electoral en 153 circunscripciones de un total de 210.

Los observadores de la Unión Europea (UE) publicarán este miércoles su informe preliminar sobre las elecciones presidenciales, legislativas y municipales del lunes. Se trata de los primeros comicios tras la caída de Mugabe, depuesto en noviembre por la presión del ejército y de su propia formación, el Zanu-PF.

Tras la llegada al poder de Mugabe, a principios de los años 80, las elecciones en Zimbabue se han visto salpicadas por casos de fraude electoral y confrontaciones violentas.

Su sucesor Emmerson Mnangagwa, antigua mano derecha del eterno dirigente, prometió que los comicios de este año serían justos, pacíficos y transparentes e incluso invitó a observadores occidentales para que siguieran el transcurso de las elecciones, un hecho inédito en los últimos 16 años.

Sin embargo, el jefe de la oposición, Nelson Chamisa, denunció en Twitter que la comisión electoral, criticada por su parcialidad durante la era Mugabe, "quiere publicar los resultados para ganar tiempo e impedir la victoria del pueblo en las elecciones presidenciales".

THANK YOU ZIMBABWE ...I’m humbled by the support you have given to me as a Presidential Candidate. We have won the popular vote. You voted for total Change in this past election!We have won this one together. No amount of results manipulation will alter your WILL #Godisinit