Pastrana dice que no recibió aviso por escrito que le negara entrada a Cuba

agencia Efe

El expresidente colombiano Andrés Pastrana, a quien el Gobierno de Cuba impidió el ingreso y mandó de vuelta a Bogotá junto al exmandatario boliviano Jorge Quiroga, afirmó al llegar a la capital colombiana que no recibió una notificación por escrito que le negara la entrada a la isla.

(Lea: Cuba deportó al expresidente Andrés Pastrana)

En una declaración a periodistas, Pastrana dijo que le habían informado que no podrían entrar, pero que pidió que se lo "pusieran por escrito si era la posición oficial" y el Gobierno cubano no respondió.



Pastrana (1998-2002) viajó de Bogotá a la capital cubana en compañía de Quiroga, pero en el aeropuerto internacional José Martí se les negó el ingreso al país, lo que se conoce como una "inadmisión", y ambos fueron devueltos a Colombia en un vuelo comercial.



"Así actúan las dictaduras, le dicen no vaya a ir como periodista a Venezuela porque le van a pegar, le van a quitar la cámara (...) igual (nos sucedió) a nosotros", comentó el expresidente colombiano.



En este sentido, aseguró que si a él no le amedrentó el narcotraficante Pablo Escobar, menos lo haría un embajador como el cubano en Bogotá, que diga que no los van a recibir.



Para Pastrana, ir a Cuba y que no les dejen acceder supone "desnudar y desenmascarar" a la "dictadura" de Cuba.



También calificó como "vergonzoso" el comunicado de la Cancillería colombiana que lamentó que Cuba no permitiera el ingreso a ese país de los dos expresidentes para recibir el Premio Payá, entregado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.



El Ministerio de Relaciones Exteriores también explicó que tan pronto fue notificado de "la inadmisión del expresidente Andrés Pastrana a territorio cubano, la Cancillería se comunicó con el Gobierno de este país".



Finalmente, Pastrana le dijo a Raúl Castro que "no le tema a la democracia" y recordó que en una visita que hizo a Cuba cuando era presidente le pidió a su hermano Fidel que abriera la isla a la libertad.



El expresidente colombiano explicó que al aterrizar en La Habana el avión estuvo cerca de 20 minutos parado en la pista.



Posteriormente fueron acompañados a un cuarto, donde les tomaron una foto, no aceptaron sus tarjetas de migración y les declararon personas non gratas.



Estuvieron en ese pequeño cuarto grabados en todo momento hasta que los volvieron a embarcar, si bien aseguró que el trato que recibieron fue bueno.



Asimismo y en referencia a los comicios generales previstos para este domingo en Cuba, comentó que será "un circo" en el que van a elegir "una Asamblea que convocan una o dos veces y al año para coronar al sucesor de Raúl Castro".



Por su parte, Quiroga comentó que se siente "honrado de haber sido deportado" y haber sido nombrado "persona non grata" por lo que consideró una "dictadura decadente y decrépita".



"El señor Raúl Castro lleva más tiempo gobernando Cuba que yo viviendo y tengo años para ser abuelo", aseguró.



Quiroga concluyó su intervención diciendo que trae de recuerdo el formulario de aduanas y de control de salud que algún día espera usar para volver a una Cuba libre.