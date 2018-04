Paul Ryan: ¿por qué la estrella del partido Republicano no quiere volver al Congreso?

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Paul Ryan, anunció hoy que no buscará su reelección el próximo noviembre, una decisión que pone en duda el compromiso de los legisladores republicanos con el rumbo político que ha tomado el país tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Aunque los rumores sobre su posible marcha habían planeado sobre Washington en las últimas semanas, el retiro de Ryan sacudió a la capital estadounidense al tratarse de una de las estrellas emergentes de los republicanos, después de llegar al congreso a los 29 años y postularse como formula vicepresidencial de Mitt Romney en 2012, con 42.

En una rueda de prensa, Ryan achacó a cuestiones personales su decisión de abandonar el puesto cuando concluya su actual mandato, como ya había adelantado su asesor, Brendan Buck, en un comunicado, sin embargo, los analistas consideran que su salida de la elite política está más relacionada con la fractura que ha sufrido su partido tras Trump.

"El tiempo de Ryan como presidente de la Cámara Baja ha sido más frustrante de lo esperado, en gran parte debido a los intereses encontrados dentro de su propio partido", explicó hoy a Efe el profesor de Ciencia Política de la Universidad Northern Iowa, Christopher Larimer.

(Le puede interesar: El Partido Republicano se pudre)

"Esperaba desacuerdos y rechazo de parte de los demócratas, pero el rechazo de los miembros más conservadores de su propio partido fue más extremo de lo esperado y en última instancia detuvo su agenda política, lo que creo ha contribuido a la decisión que anunció hoy", agregó.

El todavía presidente de la Cámara de Representantes se mostró tajante al negar que una posible victoria demócrata en las elecciones legislativas de noviembre haya tenido que ver "en absoluto" con su decisión ya que cree que a la actual mayoría de su partido le espera un "futuro muy brillante".

Pero lo cierto es que los demócratas están ganando terreno a los conservadores según las encuestas, y ya les han arrebatado varios escaños importantes en diversas elecciones especiales.

Tras la salida de John Boehner al frente de los republicanos de la Cámara de Representantes en 2015, Ryan fue elegido por sus colegas como líder, algo que se explica por el hecho de ser un símbolo de unidad entre las distintas facciones del partido y una promesa del "aparato del partido".

Sin embargo, cuando Trump presentó su candidatura a la Casa Blanca, Ryan tardó en darle su respaldo como aspirante presidencial, especialmente por tratarse de un "outsider" que atacaba activamente al partido.

Inseguro por la deriva que podría llevar a los republicanos, el congresista tuvo que aceptar al nuevo presidente, y tras su victoria decidió alinearse con el mandatario pese a sus constantes desacuerdos.

Ryan apoyó a Trump en su agenda política, impulsando sus intentos infructuosos de derogación de la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama. También fue clave en sacar adelante la reforma fiscal que, hasta ahora, es el mayor éxito legislativo del mandatario y por lo cual el presidente no dudó en mostrarse agradecido tras conocerse su salida:

“[…] Realmente es un hombre muy bueno y, aunque no va a buscar su reelección, dejará un legado de logros que nadie puede cuestionar”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Speaker Paul Ryan is a truly good man, and while he will not be seeking re-election, he will leave a legacy of achievement that nobody can question. We are with you Paul!