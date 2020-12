Pemex despidió a un gerente por otorgarle contratos a una prima de López Obrador

La estatal petrolera también rescindió formalmente los contratos otorgados a Felipa Obrador Olán, prima del presidente López Obrador, justificando que ningún familiar del mandatario puede obtener un contrato en este gobierno, tal y como él lo ha señalado.

La investigación del periodista Carlos Loret, en la que reveló que Litoral Laboratorios Industriales se había visto favorecida con cuatro licitaciones de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), causó un gran revuelo en México en las últimas dos semanas.

Y es que Litoral Laboratorios Industriales no es una empresa cualquiera: se trata de la empresa de Felipa Obrador Olán, prima del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha sido enfático en señalar que “por ninguna circunstancia” se permitirá que durante su Gobierno se le asignen contratos a sus familiares.

Por esta razón, Pemex anunció este miércoles que rescindirá los contratos asociados a la empresa de Felipa Obrador y que, además, despedirá al gerente de contrataciones de la Coordinación de Abastecimiento, Alejandro Flores Torres por este episodio. Dos funcionarios más están siendo investigados por estos acuerdos.

“Para determinar su grado de omisión, se encuentran en proceso de investigación laboral los servidores públicos Claudia Angélica Velarde Torres y José de Jesús Corrales Arroniz, quienes participaron representando a las áreas Jurídica y Técnica respectivamente”, agregó la empresa.

Los contratos terminados eran de un monto de US $15,6 millones, de los cuales US $3,9 millones le habrían correspondido a Litoral Laboratorios Industriales. La estatal petrolera no aclaró el monto que ya había abonado por estos contratos a la empresa de Felipa Obrador, pero señaló que estos no fueron los únicos, pues detectó un quinto contrato relacionado con Litoral Laboratorios Industriales, empresa que además está investigada por sus participaciones en el Sistema Nacional de Refinación.

La petrolera pública, la más endeudada del mundo, reiteró en el comunicado que “el combate a la corrupción es un tema de especial trascendencia pública y un compromiso serio” para quienes están encargados del correcto ejercicio del erario. Entre tanto, López Obrador, quien tomó las banderas de la lucha contra la corrupción para llegar al Palacio Nacional, señaló que esto fue producto de un error en Pemex, pues no se dio cuenta que su prima estaba vinculada a esta empresa porque no aparecía como responsable de ella en los documentos, según el mandatario.

AMLO destacó finalmente que, a lo largo del gobierno de su predecesor, Enrique Peña Nieto, la empresa de su prima obtuvo tres contratos por más de US $2 millones, por lo que ya venía trabajando con la estatal desde hace tiempo. Sin embargo, estas declaraciones no lo salvaron de la controversia que se ha generado por los negocios de su prima.

Le recomendamos: México: venganzas políticas, videos y corrupción

El Senado de México aprobó la consulta para enjuiciar a los expresidentes por corrupción