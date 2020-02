Periodista china cuenta cómo va la lucha contra el coronavirus en su país

Gao Xue*

Debería estar emocionada de pasar mis vacaciones en Beijing el pasado enero, porque eso significaba que podría celebrar el Año Nuevo Chino o Festival de Primavera con mis queridos padres; ésta es la fiesta tradicional más importante para nuestra cultura. Desde hace cuatro años que trabajo en Colombia, esta era la primera vez que regresaba para pasar esta fiesta con ellos y teníamos planeado pasar las vacaciones en la playa.

Pero justo cuando miles de millones de chinos entusiasmados se preparaban para regresar a sus casas y pasar estos momentos en familia, un enemigo invisible se escabulló silenciosamente por varias ciudades y rápidamente destruyó los planes de todos.

Ver más: Muere médico que intentó alertar sobre el coronavirus y fue censurado

El gobierno y los medios de comunicación advirtieron a las personas que se quedaran en casa y evitaran salidas innecesarias; que se mantuvieran alejados de las multitudes, que usaran un tapabocas cuando estuvieran afuera, que se lavaran las manos con frecuencia y controlaran la temperatura corporal dos veces al día. Ante estas medidas, la mayoría de ciudades cancelaron todos los eventos públicos de celebración del Año Nuevo. Todo esto, debido a una enfermedad desconocida: el nuevo coronavirus 2019.

Los primeros días del virus

La ciudad de Wuhan, en la provincia Hubei, fue la primera afectada por el virus, y ahora más del 70% de los casos confirmados en China se encuentran en Hubei.

El primer día del Año Nuevo chino, 25 de enero, el Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista de China (PCCh), llevó a cabo una reunión para escuchar las medidas tomadas, en torno a la prevención y el control de la epidemia de neumonía, provocada por la nueva infección de coronavirus.

Wuhan, que replicó el modelo de tratamiento del SARS de Beijing en 2003, empezó a construir dos hospitales provisionales: el Leishenshan (Montaña del Dios del Trueno) y el Huoshenshan(Montaña del Dios del Fuego).

Ver más: El Espectador le explica: ¿Cómo y a qué países ha llegado el coronavirus?

El 23 de enero, los albañiles empezaron la construcción del Hospital Huoshenshan, con una capacidad de 1.000 camas. El video producido por el Grupo de Medios de China, titulado "Golpe de vista directa en el sitio de construcción del Hospital Wuhan Montaña Vulcano" fue ampliamente elogiado por los internautas extranjeros. "China nunca ha dejado de sorprender al mundo. ¡Esto es un liderazgo real! ¡Liderazgo eficiente!", señaló una usuaria de redes en Nueva Zelanda.

Hasta el 4 de enero, el primer grupo de pacientes estaba siendo transferido al Hospital Huoshenshan (Montaña del Dios del Fuego), que fue entregado el domingo después de ser construido en diez días. El hospital es uno de los dos provisionales dedicados al tratamiento de pacientes infectados con el virus. Todos los médicos que trabajan en Huoshenshan han recibido evaluaciones de capacitación. Además, el hospital ha desplegado a más de 10 expertos en enfermedades infecciosas, respiratorias y cuidados intensivos para dar orientación sobre el manejo de casos complejos.

La estrategia china

En la actualidad, China está aprovechando al máximo sus ventajas institucionales y está haciendo grandes esfuerzos por prevenir y controlar la epidemia. El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dedros Adhanom Ghebreyesus, comentó que la fortaleza del sistema de China y la efectividad de las medidas de China son "poco comunes en el mundo".

"La velocidad con la que China detectó el brote, aisló el virus, secuenció el genoma y lo compartió con la OMS y el mundo es muy impresionante y está más allá de las palabras. Al igual que el compromiso de China con la transparencia y el apoyo a otros países", dijo. "En muchos sentidos, China está estableciendo de hecho un nuevo estándar para la respuesta a brotes", añadió.

Ver más: Así es Wuhan, la ciudad china donde se originó el coronavirus

Este viernes, el presidente de China, Xi Jinping, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump el viernes, instando a la parte estadounidense a responder de manera razonable al brote de nuevo coronavirus. Tras señalar que los esfuerzos de prevención y control de China están dando gradualmente resultados positivos, Xi enfatizó que China tiene plena confianza y capacidad para vencer a la epidemia.

Después de superar tales dificultades, China seguramente se desarrollará mejor, y sus ventajas institucionales también serán más evidentes, desempeñando un papel más importante en el mantenimiento de la paz y el desarrollo mundiales.

Aunque los planes de las vacaciones no fueron como yo imaginaba, permanecí en casa durante las dos semanas completas, ya que no podía viajar si llegaba a tener fiebre o tos. No importaba si estaba en el aeropuerto de Beijing, Frankfurt o incluso en el de Bogotá, en el mostrador de la aerolínea y puestos de inmigración, habían avisos de alerta como: "No viaje si la temperatura de su cuerpo es superior a 37.3 grados. Haga una declaración si estuvo viajando a Hubei durante los últimos 14 días". A lo largo del trayecto de viaje, colaboré con el examen médico una y otra vez, sé que es para el control del virus, no para mí, una viajera asiática.

Pero para ser honesta, me gusto muchó este Festival de Primavera: me dio más tiempo de quedarme en casa con mis padres sin tener que hacer actividades sociales innecesarias. Y también me mostró cómo el pueblo chino y el gobierno se mantienen fuertes y unidos para enfrentar cualquier dificultad.

Gao Xue, jefe coresponsal de CMG (Grupo de Medios de China)