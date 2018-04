Periodistas secuestrados: difusión de prueba de supervivencia indigna a Ecuador

"Señor presidente Lenín Moreno en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas”, dice uno de los tres periodistas del diario el Comercio que fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en Mataje, cerca de la frontera con Colombia. Su voz fue grabada como prueba de supervivencia que fue difundida por medios colombianos, algo que ha causado indignación en el vecino país.

En otra parte del video divulgada a través de las redes sociales el rehén, Javier Ortega, de 32 años, afirma que sus captores le han dicho que “los secuestros de civiles no van a parar, también los ataques a militares, a soldados ecuatorianos en territorio ecuatoriano no va a parar” hasta que se cumplan las peticiones de los secuestradores: anular la cooperación bilateral para lucha antiterrorista.

La mañana del 3 de marzo, la presidencia ecuatoriana expresó su desacuerdo con la divulgación del video a través de un comunicado: "Rechazamos enérgicamente la mediatización del por parte del canal colombiano", se puede leer en el documento en el que se hace referencia al canal RCN, el primero en divulgar las imágenes.

"El bienestar de los ciudadanos y sus familiares es prioridad para nuestro Gobierno, por esta razón el manejo de la información ha sido y seguirá siendo absolutamente responsable y coherente con los procesos en marcha para la liberación de nuestros conciudadanos", agrega la comunicación oficial.

El Gobierno ecuatoriano también pidió un uso responsable de la información, que no torpedee los esfuerzos de mediación, un mensaje que Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente ecuatoriano, reiteró al decir que es un asunto prioritario para el mandatario y que “es un problema lo suficientemente serio como para tratarlo con mucho cuidado, no solamente por las tres personas que están allá sino por los familiares”.

El secuestro del equipo periodístico de El Comercio ha susutado varias movilizaciones que se agurpan bajo el slogan “los queremos libres” y “#NosFaltan3”.

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombiana, general Alberto Mejía, atribuyó la semana pasada la autoría del secuestro a disidentes de las Farc.