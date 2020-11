Ántero Flores-Aráoz, el primer ministro del Gobierno de transición en Perú, dice que no logra comprender el descontento de la población contra la decisión de la oposición de sacar a Martín Vizcarra de la presidencia.

Entre 2016 y 2020 Perú ha tenido tres presidentes. Pedro Pablo Kuczyinski, Martín Vizcarra y ahora Manuel Merino. El primero renunció, acosado por acusaciones de corrupción en las investigaciones de Odebrecht; el segundo, que era su vicepresidente asumió ante su renuncia pero fue destituido esta semana por el Congreso, que lo acusó de haber recibido sobornos cuando era gobernador regional de Moquequa (2011-2014), una acusación que no ha sido probada; y el tercero, presidente del Legislativo, acaba de asumir el poder.

Ver más: Manuel Merino, el desconocido que asumió el poder en Perú

Adicionalmente, Perú ha sido uno de los países de América Latina qué más ha padecido la pandemia en el aspecto sanitario y el económico. Tras meses de confinamiento no logró controlar los contagios y la economía se ha visto seriamente afectada.

Tras la destitución de Vizcarra, el lunes 9 de noviembre, miles de peruanos salieron a las calles para protestar; varios editoriales señalaron que si bien hay que investigar los supuestos actos de corrupción de Vizcarra, no era inteligente sacarlo del poder a pocos meses de elecciones. Pero al Congreso, politizado y también con acusaciones de corrupción, no le importó y lo sacó en plena crisis financiera y de salud.

Las calles de Perú se sacuden con la presencia de jóvenes, muy diversos y con una notable y activa presencia femenina y una clase política que parece no entender que la crisis que se precipitó el lunes con la destitución del presidente Martín Vizcarra expone una fractura aparentemente insondable, entre un mundo nuevo y uno viejo, desgastado por la corrupción.

“No entiendo”

Ántero Flores-Aráoz, el primer ministro del Gobierno de transición que ha desplazado en el poder a Martín Vizcarra tras destituirlo en el Congreso, aseguró que no entiende la molestia de las decenas de miles de peruanos que se manifestaban contra el cambio de Ejecutivo.

Ver más: Organizaciones internacionales cuestionan destitución de Martín Vizcarra

Flores-Aráoz afirmó que no logra comprender el descontento de la población, que ha estallado contra la decisión de la oposición de sacar a Vizcarra para asumir el Gobierno en plena crisis económica y sanitaria de la covid-19, y a cinco meses de las elecciones generales.

En esas movilizaciones el principal grito es de “Fuera Merino”, en referencia a Manuel Merino, el presidente del Congreso que ha asumido la Presidencia de Perú tras la destitución de Vizcarra.

“Quiero comprender que algo les fastidia, pero no sé qué”, dijo Flores-Aráoz, un político conservador de 78 años, quien fue candidato a la Presidencia de Perú en las últimas elecciones de 2016, donde sacó un irrisorio 0,43 % de los votos.

Ver más: La corrupción está acabando con Perú

Tras su proclamación como primer ministro muchos recuerdan como Florez-Aráoz, siendo congresista en 2006, llamó “llamas y vicuñas” a los peruanos para manifestar que la población era ignorante como para consultarle en un referéndum sobre la suscripción del tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos.

El nuevo ministro de Trabajo del Gobierno de transición, Juan Sheput, aseveró que “las protestas están menguando”, algo notoriamente falso, pues la manifestación de este jueves en el centro histórico de Lima fue una de las más multitudinarias de los últimos años.

“Perú no está roto, solo quebradito”, suspiró a Efe Hugo Ñopo, un destacado economista peruano que ha participado muy activamente en denunciar la situación política del país, que califica como un golpe “sui generis”, plenamente “correcto en lo legal, pero profundamente ilegítimo”.

“¿Cómo es posible que no lo esperaran, viendo lo que ha pasado en Argentina, en Chile, en Colombia?. Hay un contrato social que está fracturado... Los que nos representan, no nos representan. El Estado no sirve, el mercado de trabajo no funciona, hay muchas rajaduras que no se sabe como no vieron... La elite política tiene miopía”, razonó el experto.

Ver más: ¿Por qué fue destituido el presidente de Perú?

Una preocupación constante de los manifestantes es la de subrayar que la situación, bajo ningún concepto, debía interpretarse como un apoyo al mandatario destituido, sobre quien todos insistían “debía caer todo el peso de la ley”.

Jimena Ledgard, de 33 años, aclara: “Es inaceptable que un Congreso sin aceptación, ni aprobación, repudiado por el pueblo y sin representatividad, haya dado un golpe amparado por legislación y copado los poderes del Estado”.

A eso se añadieron otras quejas, como “el regreso de la Inquisición”, representada por el gabinete ultraconservador que presentó Merino y que denunció a Efe Diego Otárola, uno de los pocos hombres mayores que se pudo distinguir en la plaza.

El escritor Mario Vargas Llosa afirmó que el Congreso de Perú “ha violado la Constitución” al destituir a Vizcarra de la jefatura del Estado peruano . “Yo creo que la Constitución peruana es muy clara, un presidente puede ser acusado, pero solamente puede ser investigado al término de su mandato y clarísimamente el flamante Congreso ha violado la Constitución con esta medida”, declaró Vargas Llosa al diario El Comercio.