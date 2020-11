El presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue destituido por “incapacidad moral” tras un segundo juicio político en menos de dos meses. Estos son los otros mandatarios peruanos que salieron del gobierno por “la puerta de atrás”.

El Congreso de Perú destituyó este lunes al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral”, en un segundo juicio político en menos de dos meses por las denuncias sobre sobornos cuando era gobernador en 2014.

La moción para remover al mandatario peruano fue aprobada por 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando los 87 votos necesarios.

“Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la república”, declaró tras la votación el jefe del Congreso, Manuel Merino, quien tomará las riendas del país hasta completar el mandato actual, que finaliza el 28 de julio de 2021.

Merino dijo que la medida será notificada de inmediato a Vizcarra, un mandatario que tuvo niveles récord de popularidad en sus 32 meses de gobierno.

El nuevo presidente peruano asumirá el mando el martes en una sesión plenaria del parlamento. En una suerte de “repetición” de un juicio del que salió airoso el 18 de septiembre, Vizcarra finalmente tuvo un destino similar al de su predecesor, Pedro Pablo Kuczysnki (2016-2018), quien no pudo completar su mandato al verse forzado a dimitir por presiones del parlamento. No son los únicos. Las últimas décadas de Perú han estado marcadas por la inestabilidad política, y ya son varios los mandatarios que no han podido terminar su periodo en el Palacio de Gobierno.

Esta es la lista de los presidentes peruanos que han salido por “la puerta de atrás” en los últimos años.

*De izquierda a derecha: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kusczynski. / Fotomontaje AFP / EFE / Wikimedia Commons

Alberto Fujimori

El político de origen japonés fue presidente desde 1990 hasta el 2001, cuando fue destituido luego de que se declarara su “incapacidad moral”. Fujimori renunció tras el escándalo de los “vladivideos”, en los que se veía a su cercano colaborador Vladimiro Montesinos sobornando a congresistas para apoyar al presidente. Ante la presión política, Fujimori viajó a Japón y desde allí presentó su renuncia. Sin embargo, la razón por la que está en la cárcel es otra.

¿De qué se lo acusa?

El Espectador en video:

En 2005, fue detenido por las autoridades chinas durante un viaje a ese país y fue extraditado a Perú. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión acusado de homicidio con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, tras ser hallado culpable intelectual de dos matanzas de un escuadrón del Ejército, así como por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, durante el autogolpe de 1992, un evento propiciado desde el Gobierno con el objetivo de disolver el Congreso y hacerse con el poder judicial.

Estado actual

Fujimori cumplió ocho de los 25 años de prisión a los que fue sentenciado, hasta que el pasado mes de diciembre fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, debido a sus problemas de salud.

Alejandro Toledo

Fue el primer presidente del Perú después del fujimorismo y gobernó desde el 2001 hasta el 2006. Su nombre regresó a la palestra pública en 2016, cuando explotó el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos a gobernantes de Latinoamérica a cambio de obras. Alejandro Toledo fue acusado por el expresidente de la constructora brasileña de haber recibido dinero y se convirtió en el primer exmandatario latinoamericano en ser imputado formalmente por los sobornos de Odebrecht.

¿De qué se lo acusa?

El expresidente peruano habría recibido 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para la adjudicación de la licitación de la carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa Perú desde el Océano Pacífico hasta la frontera con Brasil, por lo que un juez de su país ordenó medidas preventivas de encarcelamiento.

Estado actual

El ‘Cholo’, como se le conocía popularmente en el Perú, se encuentra prófugo de la justicia y su paradero es desconocido. Lo último que supo de él es que estaba en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, dictando algunas conferencias universitarias. Insiste en su inocencia y dice que es perseguido por su pasado “humilde”.

Alan García

Fue presidente entre 1985 y 1990 antes que Alberto Fujimori. Triunfó en las elecciones de 2006 y su segundo gobierno se caracterizó por el inicio de proyectos económicos y la reestructuración de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, tras el escándalo de Odebrecht, también fue acusado de actos de corrupción.

¿De qué se lo acusaba?

García era objeto de una investigación judicial, señalado de utilizar la fundación Rayitos de Sol –constituida con la que era su esposa en 1985– como una fachada para canalizar dinero obtenido ilegalmente. Además, el expresidente estaba bajo la lupa por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011).

Estado actual

García se mantuvo políticamente activo después de culminar su gobierno en 2011. En 2016 postuló en las elecciones presidenciales del Perú en búsqueda de un tercer mandato, pero quedó tercero en los comicios que serían ganados por Pedro Pablo Kuczynski. Dijo que iba a colaborar con las investigaciones en su contra. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron a su casa con una orden de detención preliminar, el exmandatario se disparó en la cabeza y falleció a las pocas horas

Ollanta Humala

El político de origen ayacuchano ofició como presidente del Perú entre 2011 y 2016. Así como sus antecesores fue acusado por Marcelo Odebrecht de haber recibido sobornos por parte de la constructora brasileña para otorgar contratos en su país.

¿De qué se le acusa?

Humala y su esposa Nadine Heredia fueron acusados por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, luego de recibir, en 2011, unos tres millones de dólares para la campaña del Partido Nacionalista por la presidencia, según la declaración ofrecida en un tribunal por Marcelo Odebrecht. Ante la gravedad de las acusaciones, Humala y su esposa se entregaron voluntariamente a la justicia.

Estado actual

El expresidente fue condenado a 18 meses de prisión preventiva. El juez que dictaminó la medida argumentó una “alta probabilidad” de poder comprobar los delitos que se les imputa. Lleva ocho meses preso.

Pedro Pablo Kuczynski

El hasta hace poco presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski alcanzó la jefatura de estado de su país en 2016 tras una reñida elección que lo enfrentó a Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano. La polarización con la que arrancó su gobierno se agravó una vez se involucró al presidente en el escándalo de Odebrecht, cuando se supo que una de las empresas del mandatario habría recibido dinero por parte de la constructora.

¿De qué se le acusa?

Kuczynski es acusado de haber recibido dinero de la constructora brasileña a través de la firma Westfield Capital, empresa que se dedica a la asesoría de banca de inversión y que era de su propiedad. En ese periodo se realizaron siete consultorías firmadas por esa compañía entre 2004 y 2007, años en los que Kuczynski fue ministro de Economía y jefe de gabinete.

Estado actual

Ante la presión política que se vivió en los últimos meses de su gobierno, impulsados por el polémico indulto al expresidente Alberto Fujimori, Kuczynski renunció en marzo de 2018 a la presidencia. Fue reemplazado por su vicepresidente Martín Vizcarra. El pasado 10 de abril de 2019, el Poder Judicial peruano ordenó este miércoles la detención por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en el marco de una investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Pero García no era el único presidente caído en desgracia. En marzo de 2018, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) escribió la más reciente página de la historia de inestabilidad política e institucional que se ha vivido en el Perú en los últimos veinte años, desde la caída de Alberto Fujimori. Y aunque salvo Kuczynski todos terminaron sus mandatos, lo hicieron altamente cuestionados.

Han pasado ya 18 años desde que Fujimori fuese destituido y la esperanza de que el país se recompusiera se ha ido diluyendo con los años. En este periodo, por la Casa de Pizarro de Lima han pasado cuatro gobernantes, que no han terminado sus mandatos en los mejores términos, acusados de diferentes actos de corrupción. Ahora Vizcarra escribe una nueva página en el libro “la desgracia” de los presidentes peruanos.