El afán del gobierno de Donald Trump por aprobar la distribución de la vacuna radica en que, según periodistas locales, el mandatario está buscando llevarse el crédito por el proceso de vacunación. Inyectarle política a un asunto tan delicado es algo “catastrófico” para el país, argumentan.

La Casa Blanca le pidió al jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) que autorice la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer/BioNTech para este viernes o que renuncie si no cumple con esa orden, según el Washington Post.

La decisión de la FDA se esperaba para el fin de semana de todos modos, pero el propio presidente Donald Trump tuiteó el viernes por la mañana que la agencia era una “gran tortuga lenta”.

“Saca la maldita vacuna AHORA”, escribió Trump. Reino Unido ya empezó a vacunar y otros países ya entregaron su aprobación.

Según el periódico estadounidense, el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, pidió directamente a Stephen Hahn, el director de la FDA, que finalizara el proceso el viernes o que renunciara. El New York Times informó que le habría aconsejado rehacer su currículum si no lo aprobaba ese día. ¿A qué se debe el afán de Trump?

“La respuesta parece bastante simple: porque Trump no puede evitarlo. Incluso si va en contra de la práctica de la FDA, que se supone que está aislada de la presión política, y tiene implicaciones para la fe pública en sus decisiones, lo importante aparentemente es que Trump se lleva el crédito por impulsar las cosas”, escribió Aaron Blake, reportero de The Washington Post.

Se espera que la presión lleve al regulador a tomar la decisión de autorización de comercialización el viernes por la noche, en lugar del sábado por la mañana, lo que la convertiría en una de las autorizaciones más rápidas en la historia del organismo para una vacuna: sólo han pasado tres semanas desde que los fabricantes presentaron su solicitud.

“Vamos a trabajar con Pfizer en la distribución (de la vacuna) para que podamos ver a la gente vacunándose el lunes o el martes de la semana que viene”, dijo Trump a la cadena ABC.

Pero esto no debería cambiar el calendario de inicio de las vacunaciones, anunciado el viernes por la mañana por el secretario de Salud Alex Azar, para el lunes en el país. Lo que sí hace es darle un golpe a la confianza del público en la vacuna.

Como señalan Josh Dawsey y Laurie McGinley de The Washington Post, las amenazas del presidente “socavan potencialmente la confianza pública en una de las herramientas más cruciales para poner fin a la pandemia que ha matado a más de 290.000 estadounidenses. Esto se produce en medio de un proceso que había sido diseñado para mostrar que no se tomaron atajos en la revisión de la seguridad y eficacia de una vacuna, ya que las encuestas muestran que muchas personas en los Estados Unidos no están seguras de recibir las inyecciones”.

Ya no hay obstáculos para la autorización: la propia FDA ha concluido en un resumen que la vacuna es segura y efectiva, y un comité asesor de expertos independientes de la agencia recomendó formalmente la autorización el jueves.

Las dosis se entregarán directamente a los hospitales y farmacias para vacunar a los dos grupos prioritarios: los residentes de las residencias de ancianos y los profesionales de la salud.

La FDA tendrá que decir en su aprobación para qué poblaciones se autorizaría la vacuna, y especificar cualquier contraindicación.

