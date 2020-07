“Pidan perdón a Dios si votaron por Bolsonaro”: sacerdote brasileño a sus fieles

En plena misa, y de manera solemne, un padre de una iglesia en Sao Paulo pidió a los asistentes que debían confesarse si habían ayudado a elegir al ultraderechista como presidente de Brasil. “Quien le votó debe pedir perdón a Dios por ese pecado”, dijo.

“Él no sirve. Bolsonaro no vale nada. Quien le votó tiene que confesarse. Pedir perdón a Dios por el pecado que cometió porque eligió a un bandido como presidente”. Con esa frase sorprendió un sacerdote en plena misa en Sao Paulo, Brasil.

Se trata del padre Edson Adélio Tagliaferro, titular de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, cuya homilía fue transmitida en vivo a través de Youtube y no demoró en hacerse viral en las redes sociales.

La polémica gestión por parte de Jair Bolsonaro, presidente brasileño, quien ha minimizado los efectos de la emergencia del coronavirus en su país, han causado un gran malestar en amplios sectores de la población brasileña. Un descontento que Tagliaferro compartió con los fieles en la homilia.

“Él habla de Dios por encima de todo, pero no es el Dios de Jesús, porque el Dios de Jesús es el que predica por la vida”, sentenció con respecto al mandatario brasileño, quien dio positivo por COVID-19 tras pasar meses ignorando las recomendaciones sanitarias.

Durante la misa, el sacerdote rezó por las víctimas del coronavirus en Brasil.

“A veces las personas me dicen: ‘Padre cuidado lo que dice durante la homilía porque hay a personas que no les gusta’. ¿Pero qué es lo que tengo que decir durante la homilía? Lo que Dios nos pide hablar. Si nosotros estamos viendo que el Gobierno no sirve, no podemos decir que sirve porque el pueblo no quiere escuchar eso”, añadió.

La repercusión de su discurso fue tal que medios de Sao Paulo le contactaron para hacerle entrevistas. Tagliaferro se manifestó “sorprendido” por el impacto del video, pero lamentó haber llamado bandido al presidente. “De eso me arrepiento, porque no tengo pruebas”, aclaró, el padre, quien también dijo que su objetivo “no era sembrar odio ni violencia”.

“El trasfondo de esa homilía no era predicar odio y divisiones. No tenía intención de hacer críticas vacías y sólo provocativas. Pero mi objetivo claro era decir que, como cristianos, no podemos dudar acerca de la práctica de la fe. Más que una crítica política, fue una provocación teológica. No fue la defensa de otro partido político como algunos han dicho”, dijo en el medio Minas de Estado.

Después de Estados Unidos, el países con más víctimas mortales es Brasil con 67.964 muertos y 1.713.160 casos, al 8 de julio de 2020.