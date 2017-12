"Pido perdón a quienes he defraudado": Fujimori

Con Información de Agencias

A través de un video difundido en su red social Facebook, el expresidente peruano Alberto Fujimori se pronunció sobre el indulto que recibió de parte del actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski a quien le expresó su “profunda gratitud”.

“La noticia del indulto humanitario que me ha otorgado PPK me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Como comprenderán, esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y de pesares”, señaló.

De acuerdo con Fujimori, aunque los resultados de su gobierno fueron bien recibidos por algunos sectores, también reconoce que defraudó "a otros copatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón".

Internado por problemas circulatorios, el exmandatario agradeció a PPK por el “paso complejo” que ha tomado y que lo “compromete a apoyar el llamado a la reconciliación”.

“Muchas gracias presidente Kuczynski, por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. Desde este lugar me aúno a las esperanzas de todos los que luchan por la grandeza”, aseguró.

El indulto a Fujimori, decretado en la víspera de Navidad, ha desatado una nueva tormenta política contra Kuckynski, quien el jueves se libró de ser destituido por el Congreso al recibir apoyo de una parte del Fujimorismo.

Kuczynski justificó el lunes el indulto a Fujimori, que ha polarizado al país y desatado protestas en las calles de Lima, alegando que lo otorgó para reconciliar al país antes que éste muera en prisión.

Fujimori, quien cumplía desde hace 12 años una condena a 25 años de prisión por corrupción y crímenes contra la humanidad, fue trasladado el sábado desde su celda en un cuartel policial a una clínica debido a una arritmia e hipotensión.