Durante la campaña electoral, una de las promesas de Benjamin Netanyahu fue anexionar el territorio de Cisjordania. Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, este paso podría darse a partir del 1 de julio. La ONU pide no hacerlo, pero Washington ratifica su apoyo al plan.

Se espera que el gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, anuncie el 1 de julio su estrategia para poner en práctica el plan de Estados Unidos para el conflicto, que incluye la anexión de las colonias judías y el valle del río Jordán, una vasta planicie agrícola en Cisjordania, y la creación de un Estado palestino en un territorio reducido.

Pero el liderazgo palestino dice que ha logrado unir apoyos internacionales contra este proyecto. Mientras que Israel consolida el apoyo de Washington.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Israel tiene luz verde de Washington para anexar territorios palestinos. "Las decisiones de extender la soberanía israelí a esos lugares son decisiones que deben tomar los israelíes", dijo Pompeo a periodistas.

Lo que dice la ONU

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la Liga Árabe hicieron el miércoles un reclamo conjunto a Israel para que desista de sus planes de anexar una parte de Cisjordania.

El reclamo fue formulado durante una videoconferencia del Consejo de Seguridad de la ONU en la que participaron varios ministros, y que constituye la última reunión internacional previo a que Israel ponga en marcha sus planes de anexar territorios ocupados.

Adicionalmente, más de 1.000 representantes de parlamentos de 25 países de Europa exhortaron el miércoles, en una carta abierta, a los dirigentes europeos a "actuar con firmeza" para "impedir" el polémico proyecto israelí.

"Pedimos a los dirigentes europeos que actúen con firmeza en respuesta a este desafío", escriben los 1.080 signatarios, principalmente miembros de formaciones de izquierda y de centro.

"Europa debe tomar la iniciativa de reunir a los actores internacionales para impedir esta anexión", agregan. Los representantes de Parlamentos nacionales y europeo explican que están "profundamente preocupados" por el "precedente" que sentaría una anexión en las relaciones internacionales y por el impacto "en la vida de israelíes y palestinos".

Según ellos, esta "medida supondrá un duro golpe para las perspectivas de paz entre israelíes y palestinos y obligará a replantear las normas más fundamentales que guían las relaciones internacionales, como la Carta de Naciones Unidas".

Casi una cuarta parte de los firmantes son parlamentarios del Reino Unido, donde la oposición laborista intenta recuperarse de varios años de polémica sobre un supuesto antisemitismo entre sus filas. La Unión Europea busca persuadir a Israel de dar marcha atrás y contempla sanciones si Netanyahu pone en marcha el plan de anexión.

Protestas

"No hay Estado palestino sin el valle del Jordán", "Palestina no está en venta" o "el plan Trump no pasará", podía leerse en algunas pancartas.

Convocadas por el partido Fatah de Mahmud Abas, líder de la Autoridad Palestina, miles de personas se concentraron en Jericó, como Mohammed Ichloon, de 48 años, procedente del campo de refugiados de Aqabat Jaber, situado a la salida de la ciudad.

”He venido para protestar contra la anexión pues ya no habrá más tierra para un Estado palestino si Israel se anexiona”, dijo a la AFP. “No dejaremos a Israel que robe nuestras tierras”, insistió Kamal Said, un empleado de una oenegé cristiana que vive en el mismo campo.