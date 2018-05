Polémica en Italia por campaña sobre el aborto como principal causa feminicidio

EFE

Se trata de una iniciativa de Citizen Go en vista de la marcha para la vida, que diferentes asociaciones católicas y de derechas celebrarán este sábado en varias ciudades italianas, en ocasión del 40 aniversario de la introducción en Italia de la ley del aborto,

Los carteles que han aparecido en estos días en Roma firmados por la asociación de origen español "Citizen Go" en los que se afirman que "el aborto es la principal causa de feminicidio en el mundo" han causado protestas desde varios sectores de la opinión pública y la política.



La campaña contra el aborto la ha lanzado la sección italiana de la asociación "Citizen Go", quien ha defendido el carácter provocador del mensaje ante "el intento de censurar y silenciar a quien afirma la verdad sobre el aborto".



Se trata de una de las iniciativas de esta organización en vista de la Marcha para la vida, que diferentes asociaciones católicas y de derechas celebrarán este sábado en varias ciudades italianas, en ocasión del 40 aniversario de la introducción en Italia de la ley del aborto.



Los carteles, con la imagen de un vientre en blanco y negro sobre el que se apoyan dos manos, han provocado el rechazo en varios sectores de la opinión pública.



A esta red pertenece la asociación "Hazte Oír", que el pasado año fletó el llamado "Bus de La Libertad" contra la transexualidad infantil en distintas ciudades españolas y latinoamericanas.



La senadora del Partido Demócrata (PD), Monica Ciriná, pidió al ayuntamiento de Roma "detener la difusión de información falsa" de la que dijo es, "una nueva y horrible campaña de desinformación contra las mujeres por parte de organizaciones extremistas".



La secretaria del sindicato Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) en Roma, Tina Balì, defendió por su parte "la libertad de elección de las mujeres" y urgió a la eliminación del manifiesto de las calles "lo antes posible".



Mensajes contra estos carteles han llegado sobre todo desde asociaciones feministas italianas como "Rebel Network que han pedido a la alcaldesa, Virginia Raggi, que retire esta "campaña de desinformación y odio contra las mujeres",



El concejal Stefano Fassina presentó hoy una petición oficial a la alcaldesa para que los retire al considerar que es el "enésimo mensaje contra la autodeterminación de las mujeres".



Por su parte el director de la organización "Citizen Go" en Italia, Filippo Savarese, reivindicó ante las críticas "el derecho de opinión y expresión protegido por la Constitución".



"En los últimos años las instituciones han reportado el aumento de la fuerza del fenómeno de la violencia contra las mujeres, pero se olvidan de decir que la causa número uno de muerte para millones de niñas (y niños) en el mundo es el aborto, que también causa consecuencias psicológicas y físicas muy serias para las mujeres que lo practican", indicó.



Ante las protestas, el ayuntamiento de Roma ha enviado a la Policía municipal a comprobar si los carteles se han colocado en los lugares permitidos y está valorando su posible retirada.