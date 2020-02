Policía de Londres mata a hombre que apuñaló a varias personas

Un ataque con cuchillo considerado "terrorista" en una calle comercial del sur de Londres causó tres heridos este domingo, indicó la policía, que abatió al agresor, quien estaba bajo vigilancia, según un medio británico.

El ataque se produjo unos dos meses después del ataque con cuchillo que dejó dos muertos en el Puente de Londres, en pleno centro de la capital británica, que llevó al gobierno de Boris Johnson, conservador, a anunciar un endurecimiento de la legislación antiterrorista. Los hechos están siendo investigados por la policía de Londres.

El ataque con cuchillo de este domingo es "de naturaleza islamista" y su autor, que fue abatido por la policía, llevaba encima un dispositivo falso, informó la policía británica. "Rápidamente fue declarado un incidente terrorista y creemos que está relacionado con el islamismo", dijo la Policía Metropolitana en un comunicado en el que precisa que también hallaron un dispositivo en el cuerpo del sospechoso, pero que "se estableció rápidamente que era falso".

Según imágenes que circularon en redes sociales, varios vehículos de la policía llegaron a la zona para controlar la situación. La policía metropolitana dijo que varias personas habían sido apuñaladas. “Se están evaluando las circunstancias; el incidente ha sido declarado relacionado con el terrorismo ", dijo el organismo en un tweet.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates