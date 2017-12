Cuatro heridos deja explosión en túnel del metro de Nueva York

La policía de Nueva York reportó este lunes que, sobre las 7:44 de la mañana, se registró una "explosión de origen desconocido" en una estación de metro ubicada en inmediaciones de Times Square, en Manhattan. El hecho se presentó en la calle 42 con la Octava Avenida.

Según las primeras versiones, el responsable de la explosión –que obligó a la evacuación de las líneas de metro A, C y E– sería un sujeto de 20 años que intentó entrar al sistema con un artefacto explosivo. El individuo fue capturado y estaría herido.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 de diciembre de 2017