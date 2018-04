Policía de Tennessee busca a tirador que asesinó a 4 personas en restaurante de Nashville

La policía de Tennessee buscaba afanosamente este lunes al tirador que disparó en la madrugada del domingo contra comensales en un restaurante en las afueras de Nashville (sur de EEUU) con saldo de 4 muertos y 2 heridos.

"No han habido avistamientos creíbles. La búsqueda continúa. Todos los colegios de la zona han sido asegurados por oficiales", dijo la Policía Metropolitana de Nasville en un comunicado.

El sospechoso, Travis Reinking, de 29 años, fue visto por última vez en la mañana del domingo detrás de su complejo de apartamentos.

Las autoridades de las escuelas públicas de Nashville dijeron que mientras continuara la búsqueda operarían en "lock-out", lo que implica que no reciben visitantes externos en los colegios del suburbio de Anitoch, donde tuvo lugar el tiroteo, y en el cercano de Cane Ridge.

La policía advirtió que Reinking, originario de Illinois, podía estar armado de un rifle y un arma corta, tras disparar con un fusil semiautomático AR-15 contra los comensales del restaurante, donde se presentó semidesnudo, solo vestido con una chaqueta verde.

Las autoridades creen que se deshizo de la chaqueta mientras huía hacia su casa, donde se puso unos pantalones y luego desapareció en un bosque cercano.

En el restaurante, el atacante fue desarmado por James Shaw, de 29 años, quien fue calificado de héroe por haberle quitado el arma y sacado de restaurante tras una pelea. "Uno no se encuentra con muchos héroes en la vida, Sr. Shaw, pero usted es un héroe. Usted es mi héroe. Salvó vidas", dijo el director del restaurante el domingo.

BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman's rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx