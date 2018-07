Policía identifica al autor del tiroteo de Toronto como Faisal Hussain

Las autoridades canadienses identificaron hoy a Faisal Hussain, de 29 años, como el presunto autor de los disparos que el domingo por la noche causaron la muerte de dos personas y heridas a otras 13 en Toronto.

Hussain murió poco después del ataque tras un enfrentamiento con la Policía, aunque las autoridades todavía no han señalado si falleció a consecuencia de los disparos de los agentes o si se suicidó. Le puede interesar: Dos muertos, incluyendo el atacante, y 13 heridos tras tiroteo en Toronto

Al mismo tiempo, una de las víctimas mortales del agresor fue identificada como Reese Fallon, de 18 años, mientras que la otra fallecida es una niña de 10 años. Fallon fue identificada por el Partido Liberal, ya que la joven estaba asociada con el ala juvenil de esta formación política. La Policía de Toronto todavía no ha nombrado a ninguna de las víctimas del tiroteo.

Los familiares de Hussain revelaron que el joven padecía problemas mentales. "Nuestro hijo sufría graves problemas de salud mental y luchó contra psicosis y depresión toda su vida. Las intervenciones de profesionales no tuvieron éxito", añadió la familia. "Aunque hicimos lo que pudimos para buscar ayuda durante toda una vida de lucha y sufrimiento, nunca pudimos imaginar que éste sería su devastador y destructivo final", explicaron sus familiares.

En un comunicado, la familia de Hussain ofreció sus "sinceras condolencias" a los parientes de las víctimas "por las acciones horrorosas" de su hijo.

