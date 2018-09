El presidente Donald Trump anunció nuevos recortes a Palestina

¿Por qué EE. UU. no dará más dinero a los programas palestinos?

Natasha Pentin

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), que provee educación a 526.000 niños y asistencia de alimentación a 1,7 millones de personas, vive un panorama económico desolador. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 31 de agosto que no la financiaría más. El Espectador habló con Christopher Gunness, portavoz principal de la agencia, quien pinta un panorama desolador. Gunness ha señalado en diversas entrevistas que, “sin más fondos, estas escuelas tendrán que cerrar en los días finales de septiembre”.

Estados Unidos ha sido tradicionalmente el mayor contribuidor de la UNRWA, como indicó António Guterres, secretario general de la ONU, en un comunicado. “Apreciamos su apoyo durante los años pasados”, indicó Guterres, y destacó el trabajo del comisionado general de la agencia UNRWA, Pierre Krähenbühl, quien dijo ha dirigido “esfuerzos incansables, rápidos e innovadores” para superar la inesperada crisis financiera que ese organismo enfrentó este año a raíz de los recortes hechos por Trump.

En 2017, Estados Unidos facilitó US$364 millones a esa organización, pero esa cantidad se ha visto reducida a US$60 millones. El 8 de septiembre, el gobierno Trump ordenó eliminar una ayuda de US$25 millones para hospitales palestinos en Jerusalén, una decisión que algunos sectores consideraron como un “chantaje político”. Unido a un déficit de US$146 millones que ya estaba incluido en las cuentas, la decisión de Washington creó un agujero de unos US$446 millones en el presupuesto de la agencia, una “situación financiera sin precedentes”, según Krähenbühl.

El futuro no se ve muy claro todavía. “La Agencia no ha obtenido suficiente dinero, el déficit es muy grande, pero estamos teniendo conversaciones prometedoras con donantes. Sin embargo, estamos muy preocupados porque no podremos seguir dando nuestros servicios hasta fin de año”, aseguró Gunness, quien explicó que el déficit de fondos es de US$200 millones. Lea también: Gobierno de Trump recorta financiamiento para hospitales palestinos

¿Por qué EE. UU. dejó de dar dinero?

Heather Nauert, la portavoz del Departamento de Estado, afirmó que esta decisión se tomaba porque la operación de la UNRWA era “irremediablemente defectuosa”. Se refiere a acusaciones que señalan que los fondos no siempre terminan en las manos correctas.

Estados Unidos exigió una reforma de la Agencia y considera que otros estados miembros de la ONU deberían haber aumentado sus contribuciones a la operación. “Es difícil saber cómo perdimos su apoyo desde que, al fin del año pasado, cuando estábamos en Washington, elogiaron nuestro proceso y el impacto que la operación había tenido. Quizás haya más razones políticas que provocaron estos comentarios”, responde Gunness.

Las autoridades israelíes sienten que la operación tiene una visión sesgada contra Israel. Algunos sectores creen que a través de la organización se favorece a Hamás (el movimiento islamista) y que, además, militantes de esta organización terrorista, según el Departamento de Estado, utilizarían algunas instalaciones para dañar a Israel.

En enero de 2018, Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, declaró que tuvo ideas similares a los EE. UU.: “La Agencia crea la ilusión de que es posible que los palestinos regresen a Jaffa. Eso aumenta el conflicto. UNRWA es parte del problema, no representa una solución”.

Anat Berko, legislador israelí, señaló: “Poner fin a UNRWA significaría la eliminación del estatus ‘refugio para siempre’. No podemos solucionar el conflicto con esta definición de refugios. Sí necesitamos ayuda humanitaria, pero no necesitamos UNRWA”.

“Trabajamos en una de las atmósferas más polarizadas y cargadas emocionalmente. Por eso se espera que exista la crítica. Por cierto, recibimos críticas de ambos lados, de Israel y los palestinos. El año pasado nos dimos cuenta de que dos miembros de nuestra gerencia tuvieron posiciones dentro de Hamás. Investigamos más la situación y estos dos empleados fueron despedidos. Luego descubrimos, el mismo año, que los túneles debajo de dos de nuestras escuelas en Gaza fueron construidos por Hamás. Lo condenamos y emprendimos acciones”, le dijo Krähenbühl, el comisionado general de UNRWA, a la publicación estadounidense Foreign Policy Group.

Jared Kushner, el asesor y yerno de Donald Trump, sugiere, además, que los países árabes despojen a millones de palestinos del estatus de refugiados y recorten los fondos. Esta sugerencia tendrá un impacto enorme para aproximadamente 5,3 millones de personas registradas en UNRWA, porque perderían “el derecho de retorno” a Israel.

El derecho al retorno se defiende en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. “No puede quedar fuera de esta ecuación. Además, una población de 5,4 millones, protegida por las Naciones Unidas, no puede ser borrada de la historia”, explica Gunness.

Muchos niños dependen de la Agencia para su educación. Salah Ajarmeh, un refugiado de 44 años que vive en el campo Aida, dice: “Si los servicios paran, empezará una revolución”. Le recomendamos: ¿Y si la UE reconoce el Estado de Palestina?