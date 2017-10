¿Por qué el gobierno Español le teme tanto a la televisión catalana?

redacción internacional

Después de un tire y afloje entre el Partido Popular de Mariano Rajoy, y el Partido Socialista Español (PSOE), se decidió que a la hora de aplicar el artículo 155 de la constitución para reestablecer el orden en Cataluña los medios de comunicación locales quedarían intactos”.

Hace unos días, Rajoy había pedido que el gobierno central asumiera "las funciones de la Generalitat de Cataluña relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales".

En el caso del canal TV3 eso significaba que el jefe de gobierno podría despedir y nombrar a los dirigentes del canal con la excusa de garantizar “la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural".

Los miembros de los sindicatos de periodistas de TV3 pusieron el grito en el cielo, lo mismo que la Televisión Española (TVE), a pesar de haber expresado fuertes críticos la cobertura que se ha hecho de la crisis catalana.

- ¿Cuál es el problema con TV3?-

“Los medios se han bajado los pantalones y entre el periodismo y el país han elegido el país", dijo para una entrevista para EL Mundo Xavier Rius, fundador del portal catalán e-notícies y detractor del secesionismo.

La opinión de Davisd Bassa, jefe de los servicios informativos de TV3 es justamente la contraria: “estamos muy tranquilos porque nos parecemos más a la CNN o a la BBC que las televisiones españolas”.

Tv3, como otros medios de comunicación catalanes, recibe cuantiosas subvenciones del gobierno catalán. Solo el segundo semestre del año pasado se destinó 7 millones de euros para promover medios privados.

En el caso de TV3, que simpatiza abiertamente con la causa independentista, la llegada de dineros oficiales al canal resulta particularmente problemática. Después del referendo del 1° de octubre, la la programación destinada a programas infantiles se dedicó a hacer énfasis en el ingenio de quienes se encargaron de instalar y proteger las urnas de votación en medio de la consulta que había sido declarada ilegal por la justicia española.

"Yo estaba suscrita como voluntaria y el sábado recibí un mail un poco críptico en el que me invitaban a una fiesta y yo debía llevar los chorizos. Contacté con ellos y me pasaron los chorizos. Luego me preguntaron si tenía coche para poder cargar una cajas de manzanas. Me dieron una dirección, aparqué sin apagar el motor, cargué las cajas de manzanas en bolsas de basura y me fui. Las cajas de manzanas eran las urnas". Los “chorizos” eran papeletas y el canal en el que se transmitía Super3, la cadena de programación infantil manejada por TV3.

Después del referéndum, TV3 aumentó sus cifras de audiencia hasta quedarse con el 40% de los raitings, una cifra con la que no jamás habría soñado durante los primeros nueve meses de este año, cuando apenas alcanzaba el 10,6%.

La noticia de que TV3 se había salvado de ser intervenida por el gobierno español se conoció poco antes de que el Parlamento catalán realizara la declaración unilateral de independencia, el pasado viernes.

Con esta nueva situación vale la pena preguntarse si la situación descrita por el periodista Josep Cuní para EL Mundo seguirá siendo el caso para Cataluña: “La primera víctima de un conflicto es la verdad. Y la segunda, la información. Hace tiempo que hay poca información porque hay demasiada propaganda”.