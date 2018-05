¿Por qué Italia no ha logrado conformar su gobierno?

La crisis política en Italia cada vez es más profunda . Cuando todos creían que finalmente se destaparía el camino para conformar, mal que bien, un gobierno dirigido por partidos antisistema, Giuseppe Conte renunció al cargo de primer ministro. La decisión la tomó luego de que el presidente de ese país vetara su candidato a ministro de economía, Paolo Savona. El líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi Di Maio, afirmó hoy que su formación antisistema no presentará en el Parlamento el llamado "acto de acusación" para debatir la destitución de Mattarella.

Di Maio realizó estas declaraciones en una concentración organizada en la ciudad de Nápoles. Ahora, lo que el presidente no quería para Italia está a punto de suceder: tendrá que convocar a elecciones anticipadas. Esto significa que no podrá pasarse la ley de presupuesto a tiempo, sin mencionar el hecho de que de por sí nunca se han realizado unas elecciones en esta época del año.

El líder del M5S había anunciado en los últimos días que su partido barajaba la posibilidad de iniciar el proceso de la posible destitución de Mattarella por rechazar a Savona, de 81 años, como ministro de Economía, para conformar un posible Gobierno entre el Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga Norte.

Pero hoy confirmó que no seguirán adelante, pues no tienen los apoyos suficientes, ya que la Liga no se sumará a esta iniciativa.