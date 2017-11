¿Por qué la filósofa Judith Butler provocó protestas en Brasil?

EFE

La filósofa estadounidense Judith Butler, uno de los máximos referentes en estudios de género, dio hoy una charla en Sao Paulo en medio de protestas a favor y en su contra convocadas estas últimas por grupos ultraconservadores que pidieron cancelar su participación en el evento.

Butler participó en el simposio internacional "Los fines de la democracia", que analizará desde hoy y hasta el jueves el aumento de los movimientos populistas y los desafíos que enfrenta la soberanía nacional en los sistemas democráticos.

Menos de un centenar de personas se concentraron a las puertas del centro cultural SESC Pompeia con carteles que decían "Niño nace niño", "No a la ideología de género" y "Mis hijos, mis reglas" en medio de gritos que decían "Fuera Judith".

"No queremos ese tipo de subversión de la sociedad aquí en Brasil", expresó Tamaios, indignado con la presencia de Butler.

Otro grupo más numeroso apoyó la presencia de la filósofa en un evento para el que se agotaron todas las plazas abiertas y que ha cogido una dimensión nacional por la campaña montada en su contra.

"Es muy aterrador pensar que un texto de una filósofa, tenga una repercusión negativa y genere un movimiento contrario a su llegada a Brasil", afirmó Jaqueline Morais.

Por su parte, el filósofo Vladimir Safatle, que participa en el coloquio, expresó a que los grupos contrarios a su colega están relacionados con el proceso de 'impeachment', el juicio político al que fue sometida Dilma Rousseff en el Congreso y que desembocó en su destitución como presidenta el año pasado.

El evento, organizado por la Universidad de California en Berkeley y por la Universidad de Sao Paulo, ha provocado en las últimas semanas fuertes críticas de grupos religiosos y corrientes ultraconservadoras como CitizenGO o el Movimiento Brasil Libre (MBL).

En una petición que firmaron más de 360.000 personas por Internet, CitizenGO afirmó que Butler "no es bienvenida a Brasil" porque promueve "una ideología que enmascara un objetivo político marxista".

Butler (Cleveland, 1956) es una eminencia en el mundo académico que empezó a destacar en la década de los 90, sobre todo a partir de la publicación de su trabajo "Gender Trouble" ("El género en disputa: Feminismo y la subversión de la identidad", en español).

En sus estudios recoge la idea de identidad de género como algo performativo, es decir, el género se crea a partir de los patrones culturales del individuo y por tanto, es diferente al sexo como tal.

"Las personas que se oponen a mi presencia no están realmente abriendo libros y aprendiendo sobre la Teoría de Género", apuntó Butler en una entrevista al portal 'Extra Classe'.

Esta es la segunda vez que Butler viene a Brasil, tras su visita en 2015, que pasó bastante más inadvertida, aunque no exenta de protestas en su contra, pero a diferencia de la primera no está en Sao Paulo para hablar de género.

La reputada académica presenta esta vez su libro "Parting ways: Jewishness and the critique of Zionism" en el que defiende que criticar las políticas del Estado de Israel contra el pueblo palestino no es lo mismo que criticar el judaísmo.

De hecho, ella se crió en el seno de una familia judía y fue introducida en el mundo de la filosofía por un rabino de una sinagoga cuando tenían catorce años.

Las críticas a Butler no son excepcionales, pues esta corriente conservadora que ha venido ganando fuerza en Brasil en el último año ya protestó con otras manifestaciones artísticas que defendían la libertad de género.