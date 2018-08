¿Por qué la rebelión contra la Iglesia en Argentina, el país del Papa?

El pontífice no es profeta en su tierra. Desde allí ha sido duramente criticado y ahora cerca de 3.000 personas piden una apostasía colectiva. Piden separación total de la Iglesia y el Estado.

El papa Francisco pasa difíciles días. Después del informe sobre abusos sexuales en Pensilvania, que puso en evidencia la nula atención que el Vaticano le concedió a las miles de denuncias de menores de edad que fueron abusados por miembros del clero, el pontífice llegó a Irlanda, en donde el mismo tema, la pederastia, ha puesto a la Iglesia Católica en aprietos.

El papa Francisco reconoció este sábado su "vergüenza" y "sufrimiento" ante "el fracaso" de la Iglesia por no haber afrontado de forma adecuada "los crímenes innobles" del clero en Irlanda, durante su discurso ante las autoridades políticas y civiles de este país.

"El fracaso de las autoridades eclesiásticas —obispos, superiores religiosos, sacerdotes y otros— al afrontar adecuadamente estos crímenes repugnantes ha suscitado justamente indignación y permanece como causa de sufrimiento y vergüenza para la comunidad católica. Yo mismo comparto estos sentimientos", declaró el papa en una intervención muy esperada sobre esta cuestión.

El papa también añadió: "Deseo que la gravedad de los escándalos de los abusos, que han hecho emerger las faltas de muchos, sirva para recalcar la importancia de la protección de los menores y de los adultos vulnerables por parte de toda la sociedad".

Apostasía colectiva

Y mientras el papa enfrenta este escándalo, que ha provocado protestas en Irlanda y rechazo a la Iglesia, en su propia tierra, Argentina afronta más problemas. Desde su país natal Francisco ha soportado durísimas críticas. Y ahora un grupo de más de 3.000 personas quieren renunciar a su fe católica.

Un golpe más para el papado de Francisco, que ha visto cómo los escándalos sexuales y otras medidas han provocado un rechazo de parte de la iglesia católica. De acuerdo con Latinobarómetro,

Según el sondeo, los latinoamericanos evalúan al papa Francisco con un 6,8, una nota inferior al 7,2 que recibió en 2013, cuando asumió el cargo. El 6,8 promedio de la región contiene diferencias por países. Los que le dan una mejor evaluación al pontífice son Paraguay (8,3), Brasil (8) y Ecuador y Colombia (7,5), mientras que en el otro extremo aparecen Uruguay (5,9) y Chile (5,3). Argentina brilla por su ausencia.

Unas 3.000 personas firmaron una apostasía colectiva y la presentaron ante la Conferencia Episcopal Argentina. Reclamaron la separación total de la Iglesia católica y el Estado, una iniciativa que cobró impulso tras frenarse la legalización del aborto en el Parlamento.

"Hemos dado un gran paso el día de hoy. Presentamos unas 3.000 apostasías. Es una apostasía colectiva, es muy importante hacerlo público y colectivo. Es momento de separar absolutamente la Iglesia del Estado", declaró a la AFP Fernando Lozada, de la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), tras entregar las cajas con las firmas en la sede del Episcopado en Buenos Aires.

No es la primera vez que CAEL lanza una campaña para promover que los bautizados abandonen la Iglesia católica, pero esta vez sumó la indignación que generó en muchas argentinas que una mayoría de senadores votara contra la legalización del aborto, el pasado 9 de agosto.

"No quiero que mis impuestos avalen la pedofilia o actitudes sectarias" de la Iglesia, agregó Silvia Torkanowsky, una chofer de taxi que también se sumó.

CAEL existe hace mucho, pero este reciente impulso a la apostasía llama la atención en el país de origen del papa Francisco, en el que el 75% de la población de 41 millones se declara católica. "Nosotros recibimos en promedio 100 visitas diarias a nuestra página 'Apostasía Colectiva'. Ahora, con la cuestión del aborto, tuvimos 40.000 visitas en un día", se entusiasmó Andrés Miñones, integrante de CAEL.

La difícil relación con Francisco

Y es que el papa no tiene la mejor relación con su país. Solo cabe recordr que Juan Pablo II, después de llegar al trono de Pedro, visitó su país Polonia. Benedicto XVI eligió Alemania, su país natal, para realizar su primer viaja al exterior. Francisco evita visitar su pais.

"Entre las teorías que se tejen para entender esta decisión, resuena la división política de los argentinos, definida por ellos mismos como "la grieta”, entre los simpatizantes del actual presidente, el derechista Mauricio Macri, y los seguidores del peronismo kirchnerista y la izquierda", señala de Deutsche Welle.

"Los argentinos no somos conscientes de la dimensión mundial de Francisco, de su liderazgo, porque se lo observa desde el prisma de esa confrontación”, afirma el biógrafo del Papa, Marcelo Larraquy, autor de "Recen por él” y "Código Francisco”.

Según el sociólogo Fortunato Mallimaci, "Argentina es además el único país del mundo donde Francisco es también Jorge Bergoglio, es decir su historia, sus amistades, sus ambigüedades, sus animosidades y sus vínculos”. Y el lugar donde quizás menos se comprenda su mensaje pastoral, señala Deutsche Welle.

¿Por qué el papa no va a Argentina? El Vaticano responde que es cuestión de agenda, que pronto estará en su tierra. Pero quizás Francisco tiene otra visión. Después de asumir como Pontífice dijo: "Ustedes no saben cuánto me gustaría volver a verlos. Pero el mundo es más grande que Argentina”.