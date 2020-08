El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le declaró la guerra al Servicio Postal del país, ante la posibilidad de que aumente el voto por correo en las elecciones de noviembre; ha bloqueado fondos y habla de fraude. Claves de lo que pasa con el servicio de correspondencia en EE. UU. a tres meses de la cita presidencial en las urnas.

El presidente de Estados Unidos le declaró la guerra al voto por correo. Desde que las encuestas comenzaron a jugarle en contra, Donald Trump aumentó las críticas contra esta modalidad de votación, que enfrenta desde hace años a demócratas y republicanos.

Trump ha dicho cosas como que el voto por correo “convertirá estas elecciones en las más fraudulentas de la historia”; sin embargo, recomendó en Florida usar esta herramienta que “es muy segura”, según dijo. Para Trump el voto por correo en este Estado sí funcionaría porque es donde concentra el mayor número de votantes pensionados, su base electoral que resultó muy afectada por el coronavirus.

Trump se mostró a favor del voto por correo en el caso de que el votante esté de viaje, y citó el caso de Florida donde, dijo, "las papeletas de voto ausente son grandiosas. Las envías, las pides, te las mandan, las devuelves con tu voto. Esas son geniales", agregó.

La conveniencia del presidente de EE. UU. va más allá; Hace unos días dijo que el “voto por correo representa muchos riesgos” y que “el país se convertirá en el hazmerreír de todo el mundo”. Pero Trump confesó haber usado muchas veces esta herramienta.

Trump, un experto en difundir noticias falsas, ahora acusa al voto por correo de demorar los resultados. “El problema es que nunca vas a saber cuándo acaba la elección (…) quizás no conozcamos en meses o años el resultado porque esas papeletas se van a perder, desaparecerán”.

"No hay nada malo en salir a la calle a votar", simplificó el presidente, que añadió: "Sales y votas. Se votó así durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda

"Si optan por este envío universal por correo se envían decenas de millones de papeletas a todos y a sus perros; los perros las están recibiendo bien, las personas que llevan muertas 25 años las reciben, tienes que ver qué está pasando. Nunca vas a tener una elección justa", dijo Trump en tono irónico en una entrevista en Fox, su cadena de televisión favorita.

Pero la pandemia de coronavirus hace que muchos piensen en usar esta herramienta. De acuerdo con datos de la Universidad John Hopkins, los muertos en el país llegan a 170.497 con 5′438.325 contagios. Según el sondeo, el 39% de los estadounidenses está a favor de realizar elecciones totalmente por correo, comparado con 19% en el 2018. Otro 40% se opone. Pero una cantidad aun mayor, de 48%, favorece realizar elecciones por correo si la crisis del coronavirus sigue en noviembre.

Los demócratas tienden a ser más receptivos a la posibilidad de votar por correo comparado con los republicanos, 47% versus 29%, según la encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Según explican analistas en el periódico Los Angeles Times, cada estado de Estados Unidos tiene su propio sistema de votación y sólo cinco de ellos ofrece automáticamente la opción de votar por correo a todo el electorado. Pero como respuesta a la pandemia, algunos estados —entre ellos Ohio— están viendo la posibilidad de ampliar el voto por correo.

El Comité Nacional Republicano ha estado resistiendo esas iniciativas. Y han llevado el caso a los estrados judiciales estatales. En Texas, por ejemplo, el fiscal general argumentó que el coronavirus no debe ser una excusa para pedir votar por correo en ese estado.

El servicio postal

Trump llegó a admitir que estaba bloqueando la aprobación de nuevos fondos para el Servicio Postal con el fin de evitar que tenga los recursos suficientes para garantizar el voto por correo. De permitirse la votación universal por correo, sería "el mayor fraude de todos los tiempos", insistió el gobernante, pese a que los estudios muestran que eso es algo muy improbable.

Esta campaña del presidente, que se niega a otorgar fondos al Servicio Postal, que está prácticamente en quiebra, es vista por la oposición como un intento de socavar el derecho al voto, especialmente a las minorías.

El Servicio Postal advirtió el pasado viernes que votantes en 46 de los 50 estados del país podrían no poder ejercer su derecho al voto por correo en las elecciones del 3 de noviembre debido a retrasos en el procesamiento de las papeletas.

El servicio estatal de correos de Estados Unidos, US Postal, un símbolo del país que nació en 1775, está casi quebrado, sin embargo muchos dicen que su entierro final puede darse justamente por la pandemia de coronavirus y las elecciones presidenciales.

Un grupo de políticos y de votantes que no pueden acudir en persona a las urnas demandaron al presidente estadounidense, Donald Trump, al servicio postal y a su presidente para garantizar su financiamiento. En la demanda, presentada el lunes ante una corte federal de Manhattan, aseguran que a pocos meses de las elecciones generales del 3 de noviembre, el servicio postal (USPS) ha impuesto "cambios dramáticos y profundos" que "cambian fundamentalmente las reglas de cómo funciona el voto por correo".

Afirman que su director, Louis DeJoy, admite que estos cambios han afectado la eficacia del USPS y lo han tornado más lento.

"Es prácticamente una certeza que un número significativo de papeletas recibidas por el USPS, enviadas por correo por votantes en el tiempo establecido por la ley, no serán contadas", señala la demanda.

“Las acciones del presidente Trump para entorpecer el funcionamiento (del USPS) antes de las elecciones presidenciales son profundamente preocupantes. Se trata de un intento autoritario de tomar el poder para conservarlo”, dijo el lunes la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que lidera esa iniciativa con colegas de otros estados.

Ante las críticas que ha recibido, el Servicio postal de suspendió las reformas acusadas de obstaculizar el voto por correo, informó el órgano en un comunicado. Louis DeJoy, el director general de correos, prometió que no se cerrarían las instalaciones de procesamiento de correo y que se seguirían aprobando las horas extraordinarias.

Su anuncio se produjo días antes de que fuera llamado a testificar ante el Congreso, luego de que legisladores de ambos partidos y defensores de los derechos de los votantes denunciaron que los cambios de política estaban poniendo en peligro no solo la capacidad de los votantes para emitir sus votos de manera segura en las elecciones generales, sino también la entrega de medicamentos importantes, cheques de pago y documentos.