¿Por qué no han evacuado a los colombianos que están en Wuhan?

- Redacción Internacional

Son catorce los colombianos que están en Wuhan, la ciudad china en donde se originó el virus del coronavirus, que al día de hoy ha dejado 910 víctimas mortales (908 de ellas en China continental, una en Hong Kong y otra en Filipinas).

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia había programado la evacuación de los connnacionales para el 5 de febrero, sin embargo, esa fecha tuvo que se reprogramada y hasta ahora no ha sido posible lograrlo. Y aunque, según los reportes, los colombianos en Wuhan están bien de salud, la Cancillería sigue intentando lograr los permisos que necesita para sacarlos de esta ciudad.

En un comunicado enviado este lunes, el ministerio informó que "debido a que no se expidieron las autorizaciones del gobierno chino, no fue posible la evacuación prevista el 5 de febrero por vía terrestre de los connacionales que se encuentran en Wuhan (China), hacia otra provincia de dicho país que no esté cerrada por la cuarentena generada por la presencia del novel coronavirus".

Por esa razón, la Cancillería conformó un comité de trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa, para definir alternativas que permitan el traslado aéreo de los colombianos en el menor tiempo posible.

"Si bien no es la opción más inmediata, debido a que requiere de la consecución de permisos especiales de sobrevuelos por diferentes países, e incluso posibles autorizaciones para escalas debido a la distancia, estamos enviando las solicitudes pertinentes a varias naciones, para determinar así la ruta de evacuación de nuestros connacionales", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De otra parte, informó que en "cuanto tengamos mayor información sobre el traslado y sus detalles logísticos, la estaremos informando a los connacionales y a la opinión pública".